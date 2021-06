"Il gran teatro del mondo": a Nervi la parata per ricordare Emanuele Luzzati

Prezzo non disponibile

Prezzo Prezzo non disponibile

Orario non disponibile

Quando Orario non disponibile

Indirizzo non disponibile

Dove Indirizzo non disponibile

Il Gran Teatro del Mondo, che si terrà il 3 luglio 2021, è una parata-spettacolo realizzata per il centenario della nascita di Emanuele Luzzati dalla Fondazione Luzzati-Teatro della Tosse.

In occasione del Nervi Music Ballet Festival 2021 la parata invaderà i Parchi di Nervi con l’energia dei colori e dei costumi ideati per i più celebri spettacoli curati dall’artista, scenografo e costumista genovese per il Teatro della Tosse, da Ubu Roi a Pinocchio, dal Flauto Magico a Pulcinella e agli Arcani maggiori dei tarocchi.

Un festoso corteo, formato da 50 attori, danzatori, saltimbanchi, musicisti e cantanti d’opera, risalirà la passeggiata di Nervi proseguendo la sua marcia all’interno del parco, dove accoglierà il pubblico per dare il via al Festival nel segno di Luzzati.