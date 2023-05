“Un paradiso di ConoscIenza”, laboratori e incontri gratuiti nei comuni del Golfo Paradiso

Indirizzo non disponibile

Tre giorni di eventi, laboratori, incontri e conferenze dedicate ai giovani (ma adatte anche agli adulti) che vedono la collaborazione dei comuni del Golfo Paradiso: ritorna per il secondo anno “Un paradiso di ConoscIenza”, dal 5 al 7 maggio con attività in ogni comune, progetto in cui ogni territorio del levante proporrà attività legate alla chimica, all’arte, alla logica, all’astronomia e alla scienza dei materiali sotto la direzione scientifica del professor Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico. I comuni coinvolti sono Recco, Avegno, Bogliasco, Pieve Ligure, Sori e Uscio.

L'evento nasce dalla volontà di proporre una manifestazione gratuita a tema tecnologico-scientifico, con laboratori e conferenze, aperto all’intera cittadinanza, con particolare riferimento a un pubblico di giovani. Il progetto ha lo scopo di interagire con la collettività, proponendosi come punto di riferimento per la realizzazione di attività volte all’arricchimento della conoscenza interdisciplinare e scientifica. Inoltre questo momento divulgativo interessa anche i turisti, poiché promuove un potenziamento dei tradizionali percorsi turistico/culturali con una sinergia tra le differenti discipline che costituiscono la conoscenza.

Le attività, selezionate in modo da offrire un’ampia offerta formativa, saranno svolte prevalentemente al chiuso e prevedono l’interazione diretta con alcune realtà locali. Ideatore e direttore scientifico è il prof. Riccardo Carlini, chimico e divulgatore scientifico già noto da anni per i suoi eventi quali Chimica e Cucina, Chimicoloriamo il Paradiso e le Serate Stellari seguiti da numerosi partecipanti. La manifestazione è aperta a tutte le fasce di età ed è completamente gratuita. Molti sono i partner che hanno aderito al progetto in forme e contributi diversi: Proloco Recco, Liceo Artistico Klee-Barabino di Genova, Latte Tigullio, Panifici Tossini, Peter’s Tea House.