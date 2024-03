Paolo Zerbini racconta “Giornali, giornalisti e TV”, incontro a cura di A Compagna

Martedì 12 marzo 2024 alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna nell’ambito del ciclo di conferenze che l’antico sodalizio cura da oltre quarant’anni, promuove il XXII appuntamento del ciclo 2023-2024. Paolo Zerbini racconta: “Giornali, giornalisti e TV”. Ingresso libero.

I temi

La professione del Giornalista (professionisti e pubblicisti, esame di Stato, accesso a Giornali e Tv, scuole). La Notizia.

I Giornali oggi: numero, vendite, vendite on line. Breve storia dei Giornali.

Tv e Radio: nascita, date storiche e due trasmissioni cardine Rai.

I Social oggi, tra immensa capacità comunicativa e pericoli di distorsioni.

Il Cronista in campo, piccoli racconti dal vivo: dal Primo Muro di Genova, alle 2 Lanterne. Le Culle per la vita. Le interviste (Torrey Canon, De Andre, George Bush, il suicidio del gatto).

Il Giornalista.

Il relatore Paolo Zerbini ha iniziato negli anni ’60 al Quotidiano Il Lavoro, dove è diventato Vicedirettore e Direttore Editoriale. La parentesi all’Occhio di Milano (Caporedattore) diretto da Maurizio Costanzo. Dal 1987 al 2007 in Rai a Genova: Conduttore e Vicecaporedattore. Pensionamento. Quindi subito l’approdo alle TV Private liguri; Telegenova (Direttore) Primocanale e Telenord, (Conduttore di Trasmissioni).