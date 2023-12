Lo psichiatra genovese Paolo Peloso presenta il nuovo libro dedicato alla figura di Franco Basaglia

Martedì 5 dicembre alle ore 17:30, presso la chiesa di San Cosma e Damiano in piazza San Cosimo nel centro storico, il dottor Paolo Peloso presenta il suo nuovo libro “Franco Basaglia, un profilo. Dalla critica dell’istituzione psichiatrica alla critica della società” (Carocci Editore). Intervengono Lino Ciancaglini (psichiatra), Roberta Fravega (psichiatra) e Marcello Zinola (giornalista).

Il nuovo libro dello psichiatra genovese arriva alla quasi vigilia del centenario della nascita di Franco Basaglia che cadrà nel marzo del prossimo anno e traccia il profilo del grande psichiatra noto soprattutto per essere stato l’ispiratore della legge che ha chiuso i manicomi nel 1978. La legge 180, più nota come legge Basaglia proprio per le battaglie e il ruolo di Basaglia, oltre a quello del movimento di opinione, politico e sociale nato attorno a quanto Basaglia provò a costruire con successo ma non senza difficoltà, spesso come talvolta accade, poco profeta in patria. Non è un caso che l’autore sia genovese alla luce dell’esperienza (ma non solo) della psichiatria genovese e dei processi culturali, politici e medici che portarono alla condivisione di quel movimento e alla chiusura dei due manicomi “cittadella” liguri (Genova Quarto e Cogoleto) che arrivarono a ospitare sino a 3000 ricoverati. Ed è genovese nel 1978, il relatore della legge: lo psichiatra e allora deputato DC, Bruno Orsini. Legge che arrivò in un anno caratterizzato da violente tensioni sociali (il caso Moro, l’assassinio di Peppino Impastato), con una pesantissima crisi del nostro paese che troverà nell’elezione di Sandro Pertini a Presidente della Repubblica un riferimento “pulito” in una fase storica particolarmente tesa e difficile. La “180” sarà poi inglobata nel dicembre dello stesso anno nella legge 833 con la nascita del Servizio Sanitario Nazionale. Un anno tragico ma che allo stesso tempo vide parte della società italiana sapere reagire e continuare a “costruire” mentre tutto sembrava essere rivolto al distruggere.

Non è la prima volta che Peloso si occupa di Basaglia: l’anno scorso, infatti, ha dedicato allo psichiatra veneziano Ritorno a Basaglia? La deistituzionalizzazione nella psichiatria di ogni giorno, Erga edizioni, nel quale aveva approfondito soprattutto il lavoro del protagonista come psichiatra nel suo rapporto con i problemi dell’assistenza psichiatrica di oggi.

Il nuovo saggio che viene presentato il 5 dicembre è invece soprattutto dedicato al rapporto di Basaglia con la società italiana del suo tempo, nella quale in molti tra i lettori ritroveranno senz’altro i propri anni giovanili. Un elemento di grande novità è rappresentato per chi lavora nei media ma non solo, dai due capitoli di apertura, sul rapporto tra la vicenda Basagliana e la stampa con la reazione della stampa quotidiana (“l’Italia scoprì di volergli bene”) alla notizia della sua morte, “con le voci, in primo luogo, dei giornalist i- spiega Paolo Peloso - che in molti casi lo avevano conosciuto personalmente, dei colleghi, dei politici e anche dei malati (dalle pagine 46 alla 56 ci sono i riferimenti della notizia su “Il SECOLO XIX” e “IL LAVORO”)”. Un aspetto interessante e sino a oggi poco esaminato anche in considerazione del ruolo che molti giornalisti svolsero in quegli anni con inchieste e articoli di denuncia in tutta Italia, Liguria compresa.

Nei capitoli successivi viene invece ripercorsa la biografia basagliana, dall’adolescenza trascorsa a Venezia e culminata con l’arresto per antifascismo, al decennio padovano, a quello goriziano, il breve periodo trascorso in parte a Parma e in parte all’estero, e poi il “decennio triestino - aggiunge Peloso - nel corso del quale circostanze favorevoli gli permisero di portare a termine il suo progetto che doveva apparire allora a molti un po’ folle: convincere la società italiana che il manicomio poteva essere chiuso e i malati potevano essere curati meglio a casa”. Per ognuno di questi periodi vengono ricostruite le letture “che ne fanno uno psichiatra e un intellettuale colto e cosmopolita e le testimonianze lasciate da coloro che lo hanno incontrato”.

Gli ultimi due capitoli sono dedicati a come la sua figura e il suo pensiero emergono da “quella sorta di autobiografia che finirono per essere le conferenze che tenne in Brasile nel 1979 e all’individuazione di dieci parole chiave con le quali cogliere i tratti salienti del profilo umano, professionale e intellettuale di questa figura così ricca e poliedrica, e per molti aspetti ancora capace di destare scandalo e interrogativi, della storia italiana recente”.

Significativo il capoverso conclusivo della prefazione di Valeria Paola Babini: “lungo il Novecento è rintracciabile lo scorrere carsico di una tematica: quella del ruolo vivificatore della libertà per lo sviluppo e la salute dell’uomo. È un filo rosso che collega Maria Montessori a Franco Basaglia perché entrambi hanno posto la libertà al centro delle scienze umane”. Perché – tema di grande e odierna attualità – “la questione dell’uso e del ripristino della libertà nella cura dell’umano costituisce un richiamo filosofico, antropologico, scientifico contro ogni forma di fondamentalismo scientifico”.