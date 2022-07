Paolo Conte in concerto al Teatro Carlo Felice

Dopo la prima parte del tour, che ha registrato il tutto esaurito, Paolo Conte torna live lunedì 24 ottobre al teatro Carlo Felice di Genova. Il cantautore astigiano porterà sul palco i brani del suo ultimo album “Live at Venaria Reale” (Concerto srl / Platinum srl / BMG Rights Management Italy srl), registrato durante lo speciale concerto tenutosi nel cuore della Reggia di Venaria Reale, prodotto da Milo Fantini e Rita Allevato (che ne cura anche la direzione artistica per Platinum srl) per Concerto srl e trasmesso in esclusiva streaming su ItsART. Un disco ricco di preziosi contenuti, come l’inedito ‘’El Greco’’, presente sia nel doppio vinile che nel cd, e il brano “A Minestrina’’ feat. Mina, contenuto unicamente nel 45 giri dello speciale box limited edition.

Nella tracklist vi sono, inoltre, anche i brani più amati del cantautore: “Hemingway”, “Sotto le stelle del jazz”, “Come Di”, “Alle prese con una verde milonga”, “Aguaplano”, “Max”, “Gioco d’azzardo”, “Dancing”, “Madeleine”, “Genova per noi”, “Via con me”, “Reveries”, “Gli impermeabili”, “Le chic et le charme”, in cui sfilano amori finiti, nostalgie e atmosfere esotiche.

Il concerto nella Reggia di Venaria è ancora disponibile, per l’acquisto e la visione, sul sito web di ItsART al seguente link: https://www.itsart.tv/it/content/paolo-conte-alla-venaria-reale-2021/1b60a22f-ca09-4e68-8ba7-107cc74a4860

Biglietti per il concerto al Carlo Felice disponibili al seguente link: https://www.ticketone.it/event/paolo-conte-teatro-carlo-felice-15601409/