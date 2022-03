Kitchen Poetry, l'ultima sera: protagonista Paolo Agrati

Con la consueta formula, costituita da un autore big della scena della poesia performativa italiana affiancato da un giovane talento locale, si chiude la prima edizione di Kitchen Poetry, l’appuntamento che ha animato, dallo scorso novembre, i giovedì sera del Kitchen Mon Amour di via San Donato, riscuotendo un costante successo, sancito dai “tutto esaurito” registrati a ogni appuntamento.

A progettare e dirigere la manifestazione, Genova Slam, dinamico collettivo poetico cittadino, attivo ormai da anni nella promozione della poesia in contesti inusuali, che per questa ulitma serata della manifestazione ha voluto regalare al proprio pubblico un ospide d’eccezione.

Salirà infatti sul palco del Kitchen, il milanese Paolo Agrati, figura di spicco del mondo della poesia performativa (ma non solo) italiana.

Secondo classificato alle finali nazionali di poetry slam del 2015, Paolo Agrati è stato più volte invitato in vari festival poetici in giro per il mondo (Medellin, Barcellona, Lisbona, etc…) ed è stato anche l’ideatore e il conduttore della prima trasmissione televisiva mai realizzata sul poetry slam. Oltre a questo è cantate e speaker della Spleen Orchestra.

Autore e artista poliedrico, Agrati presenterà al Kitchen giovedì 24 marzo, la sua ultima fatica letteraria, dal titolo “Tecniche di seduzione animale”, con un reading/spettacolo che alternerà brani tratti dal libro a classici dell’autore stesso.

Ad aprire la serata un giovane autore chiavarese, Yari Demartini, già attivo nel mondo del poetry salm e anch’egli da poco pubblicato dalla casa editrice Panesi, in un volume dal titolo Guerra et Haine.

Per avere la certezza di assistere alla serata è consigliata la prenotazione, che può essere effettuata via whatsapp al 3476933373. L’inizio degli spettacoli è previsto alle 21:30.