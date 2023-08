Paola Minaccioni Live per il Dionisio Festival a Chiavari

Prosegue a Chiavari il Dionisio Festival, la rassegna teatrale del Comune di Chiavari organizzata dall’Assessorato alla Cultura. Quarta edizione per una kermesse che nelle ultime occasioni ha riscosso un grande successo da parte di pubblico e critica, aggiudicandosi il Premio Festivalmare nel 2019. La direzione artistica è affidata al noto attore ligure Davide Paganini, protagonista in “Cuori” su Rai 1 e di “Più forte del destino” su Canale 5.

Domenica 20 agosto tocca a Paola Minaccioni, un'artista molto apprezzata per la sua versatilità, la verve carica di ironia e il grande talento di attrice espresso più volte anche in ruoli drammatici, in tv, al cinema o a teatro. Paola Minaccioni porterà in scena il racconto della vita di tutti i giorni, senza senso come l’esistenza che può cambiare da un momento all’altro. In scena i tanti personaggi nati in radio nel programma “Il ruggito del Coniglio”, o in tv o a teatro.

foto: fb@paola.minaccioni