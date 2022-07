La comicità surreale dei PanPers al Porto Antico con “Non facciamo tardi”

Indirizzo non disponibile

Venerdì 8 luglio 2022, alle 21:30, si aprono gli appuntamenti al Porto Antico della rassegna estiva organizzata dal Teatro Garage “Ridere d’agosto ma anche prima”. Protagonisti assoluti di una serata di risate e divertimento i PanPers, duo comico composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, con il nuovo spettacolo “Non facciamo tardi”.

Un’ora e mezza di surreale comicità partendo dagli sketch più famosi fino a trattare i più svariati aspetti della vita quotidiana dal punto di vista dei due comici. Tanta interazione e improvvisazione con il pubblico, per il duo di Torino seguito e amato da milioni di follower.

Andrea Pisani e Luca Peracino, in arte PanPers, debuttano nel 2009 nel programma comico “Colorado” su Italia 1, dove stagione dopo stagione acquisiscono sempre più spazi e consensi di pubblico. Nel 2013 debuttano entrambi sul grande schermo insieme a Frank Matano nel film “Fuga di cervelli” (regia di Paolo Ruffini); nel 2015 tornano al cinema con due diversi film: Andrea Pisani è nel cast di “Belli di papà”, con Diego Abbatantuono e Francesco Facchinetti, mentre Luca Peracino è tra gli attori di “Matrimonio al Sud”, con Massimo Boldi, Biagio Izzo, Debora Villa e Gabriele Cirilli. Nel 2016 recitano per la seconda volta insieme nel film “I babysitter”. Nel 2020 partecipano al programma di Italia 1 “Enjoy - Ridere fa bene” come capitani di una delle due squadre rivali, mentre nel 2021 sono co-conduttori insieme a Fatima Trotta e Francesco Mandelli, capi-progetto e autori del programma comico di Italia 1 “Honolulu”.

Molto seguiti sul web, soprattutto dai più giovani, tra le pagine Facebook e Instagram hanno oltre 2 milioni e mezzo di follower e più di un milione di iscritti sul canale YouTube, con decine di milioni di visualizzazioni dei video. Seguitissime le loro parodie musicali, come l’ultima hit “Delivery”, che ricalca la canzone vincitrice del Festival di Sanremo “Brividi”.

I biglietti dello spettacolo (18 euro) si possono acquistare online su https://www.happyticket.it/genova/acquista-biglietti/212874-panpers-non-facciamo-tardi.htm, oppure all’ufficio del Teatro Garage da martedì a giovedì ore 14-18 venerdì ore 10-14 (via A. Repetto 18 r. canc.- 16143 Genova, telefono 010 511447, mail info@teatrogarage.it). La sera dello spettacolo la biglietteria apre dalle 20. Le ricevute delle prevendite si cambiano la sera dello spettacolo presso la biglietteria allo sportello “cambio prevendite”.