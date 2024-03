"Una panchina rossa per ricordare", inaugurazione in piazza Savonarola

In occasione della Giornata internazionale della donna, sabato 9 marzo dalle ore 9, in Piazza Savonarola, l'ass. Nuova Acropoli supportata dal municipio VIII, presenterà alla comunità "Una panchina Rossa". All'inaugurazione interverranno, l'assessore alle pari opportunità sociali del comune di Genova Francesca Corso, la presidente del municipio Medio Levante Anna Palmieri e il direttore dell’ass. Nuova Acropoli Paolo Di Rosa.

"Una panchina Rossa per sensibilizzare al delicato tema della violenza di genere, ricordare il valore e la forza delle donne. Per mettere in evidenza le caratteristiche di forza e di energia che le caratterizzano".

Nuova Acropoli applica la Filosofia Attiva, incrociando l’azione sinergica delle parole con le azioni. Una visione semplice ma nello stesso tempo rivoluzionaria, riconoscere il Bello, il Buono e il giusto, amarli e impegnarsi nel farli riconoscere ed amarli ad altre persone. Sarà allestito, sempre in piazza Savonarola, un gazebo con un punto informazioni, dove sarà distribuito del materiale divulgativo donato dall’ Associazione Antiviolenza Mascherona (l’ass. offre Ascolto telefonico, colloqui di accoglienza, consulenza legale, sostegno psicologico, valutazione dei rischi, sostegno alla genitorialità, assistenza ai minori).

Un appuntamento da non perdere, per fare onore alle donne che, in passato e che ancora oggi, lavorano e si impegnano per donare amore e creare armonia.