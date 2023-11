“Panariello vs Masini”, lo strano incontro fra due artisti al Politeama Genovese

Strana coppia sabato 25 novembre al Politeama Genovese: protagonista sul palco è il singolare incontro “Panariello vs Masini”, che ha conquistato il pubblico con oltre 25 spettacoli in tutta Italia nel corso dell’estate. Giorgio Panariello e Marco Masini sono due amici che non hanno assolutamente niente in comune se non uno sguardo attento sulla vita, con due modi diversi di raccontarla. I due artisti si incontrano e si scontrano, dando vita a uno spettacolo intenso e divertente che coinvolge il pubblico con risate e canzoni.

Così i due protagonisti raccontano simpaticamente la genesi dello spettacolo:

“Giorgio: È da tempo che sentivo l’esigenza di inserire un po’ di musica nel mio nuovo show e sono contento che, fra tanti cantanti a cui ho chiesto di far parte del mio spettacolo, Marco sia stato l’unico che ha detto sì… E questo me lo ricorderò per tutta la vita.

Marco: Ringrazio Giorgio per aver accettato l’invito nel mio spettacolo, così mi dà modo di riposare la voce e fa due battute fra una canzone e l’altra!”.

Info su www.politeamagenovese.it

Spettacolo fuori stagione. Biglietti disponibili presso la biglietteria, il botteghino on line del Politeama Genovese e il circuito online ticketone.

