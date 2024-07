“Palco sul Mare Festival”, il programma della 29^ edizione: nove serate in diverse location genovesi

Sta per prendere il via la 29^ edizione di “Palco sul Mare Festival”. Un calendario raffinato per un appuntamento in grado di esaltare le qualità artistiche made in Liguria insieme a ospiti di caratura nazionale. La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, del contributo del comune di

Genova e del supporto di importanti sponsor. Nove serate che animeranno il calendario estivo della manifestazione che, oltre al Porto Antico di Genova, approderà anche in altre due location cittadine.

Programma

Sabato 20 luglio Palco sul Mare Festival inaugura la sua 29 ma edizione in un luogo simbolico: la Radura della Memoria. Una full immersion nel repertorio della musica italiana e internazionale in chiave innovativa e raffinata a opera della Humperdoo Distopic Orchestra. La band, conservando lo spirito dei pezzi presentati, li rivisita profondamente, spesso mediante operazioni di mash-up coraggiose, per un live originale, incalzante e intrigante che stupisce gli spettatori e li coinvolge nel cercare di ricostruire gli abbinamenti proposti. Protagonisti cinque talentuosi musicisti liguri legati da complicità compositiva ed energia espressiva, in grado di far scoprire nuove sfumature di canzoni popolari e di intrattenere platee di cultori e appassionati di musica.

Domenica 21 luglio la manifestazione itinerante si sposterà in Villa Durazzo Bombrini a Cornigliano, per quattro serate all’insegna della musica. Si parte con il sound trascinante e il carisma musicale inconfondibile di Giuseppe Scarpato, storico chitarrista di Edoardo Bennato, insieme ai Bellia Bros e Luca Borriello in “Rock & Blues Night”. Special guest alle voci Fabio Canobbio, cantante conosciuto e apprezzato nel panorama musicale genovese. Un live per ripercorrere la storia della musica internazionale attraverso grandi classici rivisitati con maestria e originalità, in un inno alla musica autentica, senza filtri, una miscela di classici rock e blues tinti di sonorità crossover.

Giovedì 25 luglio Piazza delle Feste si accende al ritmo della musica e dell’intrattenimento per una serata intrisa di amore per la nostra città e la sua lingua. Un viaggio per le strade di Genova e della Liguria tra canzoni, mugugni, bellezze, amicizie, stereotipi e risate. Protagonisti di questo spettacolo inedito, dedicato a chi “tegne de longo a nòstra çittæ into cheu”, I Cugini della Corte. Insieme a loro, Mike fC, cantautore e rapper in lingua italiana e genovese che, attraverso la musica, il suo stile ed esperimenti sociali, valorizza il territorio. Presentatori per una notte da show: Alex Flyer e Talita Consalvo, amministratori del fortunato gruppo Facebook “I love Genova” che raccoglie quasi 70 mila iscritti.

Si prosegue venerdì 26 luglio con l’energia degli Acoustic Flavor & Old Habits, band poliedriche impreziosite da musicisti talentuosi per un viaggio nel repertorio della musica americana. Gli Acoustic Flavor, con Stefano Cavallo, portano in scena i brani della West Coast e i grandi cantautori della Bay Area, mentre la Old Habits, il sound rock e blues degli anni '70, mescolando influenze della musica nera. Notes in black and white è un live ricco di contaminazioni sonore e sound raffinato che renderà la loro performance unica per una serata “unplugged” imperdibile.

Non finisce qui… Sabato 27 luglio torna a esibirsi, dopo lo straordinario sold out dello scorso anno, la Banda dei Cialtroni in “Una notte da cialtroni”. Un live, uno spettacolo in bilico tra musica e talk show in un crescendo dinamico e dai ritmi coinvolgenti. Una band di musicisti, uniti da un’unica anima: la passione blucerchiata per un connubio di professionalità di grandi artisti genovesi. Una “formazione” nata per gioco durante il periodo del lockdown, in grado di coinvolgere le migliaia di fan che la seguono. Enzo Tirotta, Manolo Strimpelli, Vladi dei Trilli, Manuel Cossu, Davide Caviglia, Aldo De Scalzi, Matteo Monforte, Alessandro Pelle saranno i protagonisti di questo racconto di note e parole, ma non mancheranno incursioni a sorpresa di grandi ospiti di chiara fede blucerchiata.

Con il suo stile unico e inconfondibile che combina l’essenza espressiva della musica alla sensibilità dei suoi testi in un’unica entità affascinante, torna sul palcoscenico genovese mercoledì 31 luglio all’Arena del Mare, Simone Cristicchi, artista che ha guadagnato un posto di rilievo sulla scena internazionale. Insieme ad Amara si rendono interpreti con grazia e rispetto dei messaggi spirituali che hanno reso immortale il repertorio mistico del grande maestro Franco Battiato. Un’occasione per riscoprire un’eredità preziosa, in una nuovissima veste arrangiata dal M° Valter Sivilotti e dai Solisti dell’Accademia Naonis di Pordenone. Oltre ai grandi successi, come “La cura” e “Centro di gravità permanente”, spazio anche a brani più intimisti, da “E ti vengo a cercare” a “Torneremo ancora”, l’ultimo brano inciso dal cantautore siciliano e non a caso il titolo scelto per il concerto.

Si prosegue con il gran finale in Villa Bombrini di martedì 6 agosto con il live di Federico Sirianni e Tiberio Ferracane in “Che bello cafè”. Un viaggio di canzoni e narrazioni che si muove nel tempo e nel tempo resta sospeso. Uno spettacolo che ripercorre la storia di due straordinari artisti, Fabrizio De Andrè e Domenico Modugno tra le canzoni e i monologhi più significativi. Sirianni e Ferracane daranno vita a un omaggio pieno di passione e rispetto per celebrare il venticinquennale e il trentennale della scomparsa dei più autentici uomini di spettacolo del ‘900 italiano.

Si prosegue mercoledì 7 agosto con il nuovo spettacolo di Enrico Lisei e Carlo Denei in “Con quella faccia un po' così”. Uno spettacolo di pensieri in musica e parole da ridere, grazie alla brillante fusione del sound chitarristico, della fantasia e dell’avvolgente voce del musicista Lisei unita alla verve comica e alla penna del cabarettista e autore televisivo Carlo Denei. Una serata da non perdere in scena la genovesità più sagace e autentica.

E infine, gran finale giovedì 8 agosto con Yasemin Ensemble in “Chiavi mediterranee”. Un live suggestivo, un progetto artistico nato dall’entusiasmo per la musica, dall’alchimia di gioia e ricerca, dal virtuosismo e il coinvolgimento di nuove realta? musicali. L’affiatato ensemble di artisti genovesi, con ospite Jamal Ouassini, noto violinista dell’Orchestra Arabo-Andalusa, trasporta il pubblico nel passato, nell'intimità dei racconti delle donne del Mediterraneo per ripensare il presente. Un ricco repertorio che si muove tra la musica arabo-andalusa, il repertorio ebraico sefardita, la canzone araba, la musica strumentale ottomana e il repertorio greco di Smirne. Le tre serate del 6-7-8 agosto saranno a ingresso libero.

La prevendita per gli spettacoli a pagamento di Palco sul Mare Festival è già attiva. È possibile acquistare i biglietti presso Discoclub in via San Vincenzo e altri punti vendita convenzionati a Genova e in riviera oppure online su palcosulmarefestival.it