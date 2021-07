Palco sul Mare Festival: dai Pirati dei Caruggi ad Angelo Branduardi, il programma completo

Festeggiato il traguardo del 25mo anniversario nell’estate 2020, "Palco Sul Mare Festival" riparte con rinnovato entusiasmo con la sua 26ma edizione per dare spazio e risalto alla creatività ligure grazie a spettacoli di qualità con ospiti di caratura nazionale a fianco di collaudati artisti della nostra regione. La manifestazione gode del patrocinio di Regione Liguria, del comune di Genova e del supporto di Latte Tigullio e Coop, come sponsor. Otto serate che animeranno il calendario estivo della manifestazione che oltre al Porto Antico di Genova approderà anche in altre due location cittadine.

Creatività ligure che parte all’arrembaggio con i Pirati dei Caruggi martedì 20 luglio alle ore 21.30 dall’Arena del Mare, in scena "Pirati da canotto" il nuovo spettacolo appositamente creato per l’estate 2021, dopo un anno lontani dai live, del fortunatissimo quartetto comico genovese. Forti del successo di pubblico, sold out nelle ultime cinque edizioni, amati per la loro spontanea comicità, i Pirati sbarcano dunque al Porto Antico su un umile canotto, ma con ravvivata grinta e graffiante ironia, carichi da questo lungo digiuno lontano dal palco. Uno spettacolo imperdibile per l’energia, la varietà dell’umorismo di casa nostra e la spavalda maestria dei suoi cannonieri.

Il 27 luglio Piazza delle Feste si accende al ritmo della musica di Paolo Bonfanti, frontman della chitarra acustica, che ci accompagnerà in un universo musicale dove blues, rock, folk, funk e persino jazz si fondono per creare sinergie suggestive. Un live dinamico e coinvolgente con tanti ospiti e special guest d’eccezione.

Si prosegue il 28 luglio con l’energia di Bobby Soul che ci condurrà nel mondo delle atmosfere funk, soul, blues e rock per vivere un concerto dalle sonorità uniche. Contaminazioni musicali, virtuosismi, saranno gli ingredienti di “Un concerto da StraPazzo”, un live dal sound trascinante ed eterogeneo grazie all’inconfondibile voce dalla tempra ribelle che per l’occasione duetterà con Pino D’Angiò, l’unico musicista italiano ad avere vinto un Grammy Award per il Rythm&Blues.

Non finisce qui: giovedì 29 luglio si prosegue con un grande viaggio nel cuore della musica per vivere le emozioni di un live in cui parole e note si fondono per dar voce ai classici intramontabili del cantautorato. Protagonisti gli EraOra & Giuseppe Scarpato in Notes in a blue sky, la serata sarà impreziosita da un super ospite, il cantautore e chitarrista Omar Pedrini, uno dei massimi esponenti della musica rock italiana ed ex leader dei Timoria.

Venerdì 30 luglio, i Reunion propongono il loro nuovo progetto musicale Rock'n'Roll Hall of Freedom, un concerto senza tempo per raccontare la fantastica storia della musica ripercorrendo alcuni tra i brani più significativi della storia del Rock'n'Roll, uno spettacolo dinamico, ricco di energia, in grado di coinvolgere il pubblico, come dimostrato dal sold out di due anni fa in Piazza delle Feste.

Domenica 1 agosto, Palco sul Mare Festival approda ai Giardini Govi, nell’area di Punta Vagno in corso Italia, con un gande show che unisce la musica alla danza, i testi all’intrattenimento. Un tributo a una delle trasmissioni americane più in voga degli ultimi 50 anni, uno spettacolo musicale brillante e coinvolgente grazie all’energia di The Zena Soul Syndicate e il loro progetto musicale The Soul Train. Una vera e propria little big band che apre una finestra temporale sui grandi classici del Soul e del Funky tra gli anni '60/'70. Un live che avvolgerà gli spettatori non solo con la musica, ma anche con il ballo per portare in scena qualità, classe e divertimento. Un viaggio musicale che sarà impreziosito da una crew composta da sei ballerini, la Cohesion & Friends, che a ritmo di musica creerà sul palco suggestive coreografie.

Mercoledì 3 agosto la manifestazione itinerante si sposterà alla Radura della Memoria, con il concerto gratuito di Belli Colori Band in Colors of Hope che mira a restituire al pubblico tutto il pathos in ogni testo, parola e sonorità dei brani più celebri della musica italiana. Un concerto sulle note dei più grandi successi del cantautorato italiano da Battisti a Celentano passando per Bruno Lauzi, un viaggio nella storia musicale e culturale di quei capolavori senza tempo impreziositi dalla voce calda ed emotiva del crooner Giorgio Primicerio. Sul palco insieme al cantante una super band che coniuga esperienza e grande cultura musicale, composta da Luca Borriello, Antonio Esposito, Giovanni Oneto, Alessandro Larosa.

Giovedì 5 agosto alle 21.30 si torna in Arena del Mare con la canzone d’autore, protagonista assoluto Angelo Branduardi in The Hits Tour. Poeta e polistrumentista, è il musicista per eccellenza che da sempre coniuga lo spirito pop con la poesia di tutti i tempi e la tradizione “colta”, da Bach a Wagner. Straordinario il legame con la città di Genova che si ritrova nella sua essenza e nelle sue qualità artistiche. Da sei anni lontano dal palcoscenico ligure, l'interprete di canzoni immortali e per molte generazioni indimenticabili come "Cogli la prima mela", "Il ciliegio", "Alla fiera dell'est", "Il dono del cervo" e "Gulliver", festeggia i suoi 45 anni di carriera con il suo ultimo album intitolato “Il cammino dell'anima”.

La prevendita dei tagliandi per gli spettacoli a pagamento di Palco sul Mare Festival è già attiva. È possibile acquistare i biglietti presso Discoclub in via San Vincenzo a Genova o online su happyticket.it e palcosulmarefestival.it