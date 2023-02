Incontro “Quando Zero non era un numero" con il matematico Fausto Mignanego a Palazzo Ducale

Martedì 7 febbraio alle ore 18:15, nella sala della Società di Letture e Conversazioni Scientifiche (Palazzo Ducale), si terrà un nuovo appuntamento del ciclo di incontri “La matematica incontra altri saperi”. Titolo dell’incontro sarà “Quando “zero” non era un numero”, con il matematico Fausto Mignanego, presentato da Franca Caliò. La conferenza è gratuita e potrà essere seguita anche in diretta Zoom: il link è disponibile sul sito www.societaletturescientifiche.it.

Il numero zero nasce da un’intuizione nel mondo buddista in Asia fra il III e il VI secolo d.C. In seguito i matematici persiani e arabi portano l’aritmetica indiana in Algeria dove Leonardo Pisano la studia verso la fine del XII secolo e la trasmette in Europa.

Fausto Mignanego è stato professore di Analisi Matematica presso l’Università Cattolica di Milano, ed ha insegnato anche a Genova, Torino e Milano Bocconi.

Dopo Fausto Mignanego, gli eventi proseguono martedì 14 febbraio con Carmen Andriani e Valerio Paolo Mosco ("Architettura: le forme della frugalità"), martedì 21 febbraio con M. Elisabetta Tonizzi ("Il porto di Genova nell'Ottocento: la donazione del Duca di Galliera e i lavori di ampliamento") e martedì 28 febbraio con Alberto Diaspro ("Il Baule di Newton"), sempre alle 18:15.