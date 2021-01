Giornata della Memoria: lettura online de "Il ghetti di Varsavia lotta" sui canali di Palazzo Ducale

Mercoledì 27 gennaio, come ormai da tradizione, in occasione della Giornata della Memoria, il Centro culturale Primo Levi e Palazzo Ducale Fondazione per la Cultura propongono la lettura integrale di un libro dall’alba al tramonto.

Il libro scelto quest’anno è "Il ghetto di Varsavia lotta" di Marek Edelman e l’evento sarà realizzato grazie alla partecipazione da casa: le letture di un breve brano tratto dal libro saranno montate per dar vita a un reading integrale.

Nell’introduzione al testo Wlodek Goldkorn segnala in particolare come quello di Edelman sia stato uno dei primi tentativi di raccontare l’inenarrabile, dal momento che allora non esisteva alcun canone della scrittura sulla Shoah. Il risultato è stato un testo più che mai attuale. Non un racconto epico delle gesta belliche, ma una storia su come un gruppo di ragazzi e ragazze abbia tentato di riscattare la dignità e salvare la vita di un’intera città che si voleva condannata a morte e all’ignominia.

In collaborazione con Centro culturale Primo Levi