A Palazzo Ducale musica elettroacustica e arte

Tra musica e arte arriva “Sound in Space” e, ospitato nella magnifica atmosfera di Palazzo Ducale a Genova, sarà un concerto di musica elettroacustica associato alla mostra di Escher attualmente in esposizione. Due mondi diversi uniti dal paradosso e dall’ipnotismo, e che per questo si sposano perfettamente. Dalla musica di Stockhausen a quella di Brian Eno con le viole e le chitarre di Maurizio Barbetti e Francesco Cuoghi.

Appuntamento dunque il 4 febbraio nella Sala del Minor Consiglio di Palazzo Ducale a Genova, alle 20,30. Evento organizzato dall’Associazione Musicamica, con la direzione artistica di Giovanna Savino.

Ingresso a offerta libera in favore dell'associazione Musicamica.

Maggiori informazioni: necessaria la prenotazione al numero 3396531632. Obbligatorio essere muniti di Green pass e indossare la mascherina, nel rispetto delle norme anti contagio.