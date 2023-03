Il duo pianistico Biondi/Brunialti in concerto a Palazzo Ducale

Sabato 11 marzo alle ore 18 e domenica 12 marzo alle ore 11 a Palazzo Ducale nel Salone del Maggior Consiglio, nell’ambito della ormai pluriennale collaborazione fra la GOG e la Fondazione Genova Palazzo Ducale, si terranno due concerti del duo pianistico Biondi/Brunialti con due programmi davvero unici ed interessanti; il primo prevede l’esecuzione di musiche tratte dai film di Walt Disney mentre il secondo offre un'ampia visione sulla musica americana. Entrambi i concerti saranno preceduti da una conferenza introduttiva tenuta da Danilo Faravelli.

Conosciute nel panorama musicale nazionale e internazionale per il loro grande potere comunicativo e per le loro performances sempre innovative e dinamiche, Paola Biondi e Debora Brunialti si dedicano a diffondere la bellezza della musica per duo pianistico. Suonano in tutto il mondo ospiti dei più rinomati teatri, quali l'Auditorium Parco della Musica di Roma, la Cappella Paolina al Quirinale a Roma, il Teatro Carlo Felice di Genova, la Sala Verdi di Milano, la Sala del Conservatorio di Torino, il Teatro Politeama di Palermo, l'Accademia Chigiana di Siena, la Sala Rachmaninoff del Conservatorio di Mosca, la Sala del Conservatorio di Sidney,la Colburn School di Los Angeles, il Rudolfinum Hall Theatre di Praga, il Teatro Municipal di Santiago Del Cile. Approfondiscono e sviluppano con incessante curiosità il repertorio per duo pianistico, collaborano con diversi compositori contemporanei divenendo destinatarie delle loro opere, tra questi Francesco Antonioni, Aurelio Canonici, Azio Corghi, Michele Dall’Ongaro, Hugues Dufourt, Marcello Filotei, Carla Magnan, Carla Rebora, Giovanni Sollima. Nel loro percorso artistico è sempre presente una profonda attenzione ai progetti di carattere umanitario (progetto delle 3 A). Entrambe le artiste insegnano al Conservatorio "N. Paganini" di Genova dove hanno inoltre avviato un laboratorio di duo pianistico.

Ingresso libero fino ad esaurimento posti