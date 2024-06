Paganini Genova Festival, torna l'evento dedicato al genio del violino con concerti, incontri e visite guidate

Prezzo non disponibile

Da sabato 29 giugno a domenica 7 luglio torna il Paganini Genova Festival, l'omaggio del capoluogo ligure al genio del violino con nove giorni di musica con alcuni dei più grandi nomi del violino a livello internazionale, conferenze e occasioni di conoscenza offerti ai genovesi e ai turisti. Nato nel 2017, voluto e concepito dall’Associazione Amici di Paganini, che dal 1999 è impegnata nella valorizzazione del grande artista genovese, offre una nutrita serie di eventi: concerti e conferenze, laboratori, visite guidate, momenti di studio e ricerca, eventi per bambini e giovanissimi e iniziative collaterali.

Il Comune di Genova ha voluto da quest’anno divenire organizzatore di questo evento, considerandolo strategico per la propria immagine. La Fondazione Teatro Carlo Felice è ente realizzatore del Festival, di cui assume anche la Direzione Artistica, portando nomi di altissimo profilo e mettendo a disposizione la propria Orchestra sinfonica, sotto la guida del Direttore Musicale Riccardo Minasi.

Obiettivo ultimo del Festival è quello di far conoscere le inesauribili ed affascinanti sfaccettature di un personaggio che non ha avuto eguali nel suo tempo, che ha soggiogato le platee di tutta Europa, cambiando, grazie anche ad un talento imprenditoriale di prim’ordine ed al genio per la comunicazione, il modo di fare e organizzare l’attività musicale.

Programma

Concerti

Nella sua settima edizione la manifestazione sviluppa appieno il “Sistema Paganini” grazie alla collaborazione con GOG, che con i suoi due concerti al teatro Akropolis amplia il raggio di azione del Festival fino al Ponente, Palazzo Ducale e Palazzo della Meridiana, la main sponsorship di Bper Banca e soprattutto la sinergia con il Premio Paganini, che nel 2025 celebrerà il suo 58mo concorso internazionale.

Culmine del Paganini Genova Festival sono i grandi concerti al Teatro Carlo Felice, che vedranno protagonisti tre violinisti di fama mondiale: Viktoria Mullova, Kolja Blacher e Vadim Repin, con l’Orchestra del Teatro diretta da Riccardo Minasi.

Altri concerti, con nomi prestigiosi e un’attenzione particolare ai vincitori del Premio Paganini - tra i quali Bin Huang a 30 anni dalla sua vittoria e Mariusz Patyra (I Premio 2001) - si tengono nei luoghi della Genova di Paganini: Palazzo Tursi, sede delle Sale Paganiniane che conservano il leggendario Guarneri del Gesù, denominato dallo stesso Paganini “Cannone”; l’Oratorio di San Filippo, in cui Niccolò debuttò in pubblico a 11 anni; Palazzo Ducale, che nelle sue carceri ‘ospitò’ Paganini per una settimana nel 1814.

Il cartellone 2024 dedica naturalmente grande attenzione alla musica di Paganini, presentando, tra l’altro, la prima esecuzione europea dei 24 Capricci nella versione per mandolino solo del giovane talento Dor Amran e il Paganini Ensemble di Vienna, che proporrà splendide e poco eseguite pagine cameristiche del grande Niccolò.

Eventi divulgativi

Completano il cartellone gli Approfondimenti, conferenze e appuntamenti di carattere scientifico a cura del Centro Paganini per la Ricerca e la Didattica, diretto da Roberto Iovino. Da segnalare, in particolare “Paganini a processo – L’affare Cavanna”, lettura scenica curata da Roberto Iovino e realizzata in collaborazione con la Scuola di recitazione “Mariangela Melato” del Teatro Nazionale di Genova e Palazzo della Meridiana.

Visite guidate

Durante il Festival sono programmate sei visite guidate e gratuite ai luoghi paganiniani del Centro Storico. Tutto il centro città sarà vestito alla Paganini e la manifestazione darà un contributo decisivo allo sviluppo di un brand che ha già dimostrato di avere grandi potenzialità per tanti settori produttivi del territorio.

Info su visitgenoa.it.

Info e prenotazioni

A eccezione dei tre grandi concerti che andranno in scena al Carlo Felice (per i quali è possibile acquistare i biglietti presso la biglietteria del teatro), tutti gli eventi del Paganini Genova Festival sono a ingresso gratuito con obbligo di prenotazione fino all’esaurimento dei posti.

Info e prenotazioni su paganinigenovafestival.it.

Photo credits: Aurora Ghigino, paganinigenovafestival.it