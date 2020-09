Al via le selezioni di PAE - Premio Cantautori Esordienti in diretta da viadelcampo29rosso

Domenica 20 settembre si terrà la prima tappa dei Casting del Contest nazionale per cantautori esordienti PAE davanti a viadelcampo29rosso - casa dei cantautori genovesi.

L'evento è organizzato da Maia e dall'Associazione culturale l'Alveare in collaborazione con Viadelcampo29rosso e Solidarietà e Lavoro scs - onlus.

Le selezioni saranno trasmesse anche in diretta facebook sulla pagina di PAE a partire dalle ore 15.30 e condivisa sulla pagina facebook di viadelcampo29rosso in modo da dare la possibilità a tutti di seguire l’evento anche a distanza.

Il concorso seleziona cantautori esordienti aperti al confronto e sganciati dalle logiche commerciali. L'obiettivo di PAE, promosso da Maia in collaborazione con L’Associazione Culturale L’alveare, FIM – Salone della Formazione e dell’Innovazione Musicale, Italia Contest, MusicOnTV e Hive Records, è quello di promuovere la cultura musicale, connettendola al contesto culturale contemporaneo con la partecipazione di artisti di ampio respiro, sviluppando importanti connessioni con il mondo dei grandi eventi dello spettacolo (soprattutto in Liguria e Lombardia), e con quello accademico, attraverso il coinvolgimento delle Pubbliche Amministrazioni e di Imprese della filiera della musica a livello nazionale.

Per questa edizione si è scelto di affiancare il contest ad un'importantissima realtà culturale famosa a livello nazionale, ovvero l’emporio museo viadelcampo29rosso - casa dei cantautori genovesi, per permettere agli artisti provenienti da tutta Italia di fare un'esperienza completa e formativa.

Per la prima puntata saranno 20 i cantautori in gara e di questi, 7 passeranno alla finale.

Questi gli artisti in gara: Federico Murzi, Michele Gatto, Hurricane, Irene Verzeletti, Marco Conte, Angela Colombino, Simone Russo, Barbara Bosio, Giada Ferrarin, Massimiliano Manuguerra, Giammarco Vumo, Elio Cagnizi, Letizia Siri, Lidia Cirafisi, Stefano Sciutto, Katia Vitello, Nicola Barbieri, Alessandra Alba, Relè, Laura Lerti.

Uno sarà deciso dal pubblico a casa e gli altri saranno scelti dalla giuria di qualità presieduta da Laura Monferdini responsabile dello spazio di viadelcampo29rosso e formata da Andrea Podestà studioso ed esperto della canzone d’autore,in giuria al premio Tenco e redattore dell'Isola che non c'era, Eliano Calamaro, musicista, fu uno dei primi violini del Carlo Felice e Mauro Culotta compositore e chitarrista di fama nazionale, ha collaborato con tantissimi grandi artisti, una fra tutti Mina.

Le prossime date di selezione sempre in viadelcampo29rosso alle ore 15.30 saranno: domenica 27 settembre, sabato 10 ottobre e domenica 18 ottobre. La finalissima si terrà sabato 7 novembre alle ore 21.00 presso Piazzetta Don Andrea Gallo.