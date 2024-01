Con la proiezione di “Kripton” riparte Ovest.Doc, la rassegna sul documentario italiano

Giovedì 1° febbraio, alle 21:15 al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r), si apre l'edizione 2024 della più ricca rassegna ligure sul documentario italiano “Ovest.Doc”, con la proiezione in prima visione per Genova di “Kripton” alla presenza del regista Francesco Munzi. Il documentario sarà proposto anche venerdì 2 febbraio al Club Amici del Cinema di Genova Sampierdarena (via Carlo Rolando, 15) alle 18:30.

Prodotto da Cinemaundici e RAI Cinema e distribuito da ZaLab (Premio Cinematografico Stefano Pittaluga 2022) e presentato alla Festa del Cinema di Roma 2023, “Kripton” è un film che affronta il tema della malattia mentale seguendo la vita di sei ragazzi tra i venti e i trent’anni ricoverati in due comunità psichiatriche della periferia romana che combattono con disturbi della personalità e stati di alterazione.

Francesco Munzi è uno dei registi più importanti del cinema italiano contemporaneo, noto soprattutto per “Anime nere” (2014), film su una famiglia collusa con la 'ndragheta presentato in concorso alla 71a Mostra del Cinema di Venezia e vincitore di 9 David di Donatello, tra cui Miglior Film e Miglior Regia. Tra i suoi lavori più recenti va citato “Futura” (2021), documentario sulle giovani generazioni realizzato insieme a Pietro Marcello e Alice Rohrwacher.

Curata da Giancarlo Giraud e Valentina Damiani, Ovest.Doc è la più importante rassegna organizzata in Liguria dedicata principalmente al documentario italiano, un'iniziativa che dal 2013 ospita diverse figure importanti del cinema del reale, come per esempio Daniele Gaglianone, Gianfranco Pannone, Andrea Segre, Stefano Savona e la regista iraniana Firouzeh Khosrovani con “Radiograph of a Family”. Quest'anno la selezione comprende, oltre all'opera di Munzi, molti titoli che affrontano urgenti questioni sociali, dalla violenza di genere al mondo del lavoro, dal carcere alla povertà. Vanno citati in tale direzione “Il popolo delle donne” di Yuri Ancarani, opera che tramite l'intervento della psicoterapeuta e psicoanalista Maria Valcarenghi riflette sul rapporto tra la crescente affermazione delle donne e l'aumento della violenza sessuale maschile; “After Work” dell'italo-svedese Erik Gandini, opera che tramite diverse testimonianze da vari Paesi s'interroga su come sarà la vita nell'era del post-lavoro, quando molte delle mansioni saranno svolte dalle macchine; “Benvenuti in galera” di Michele Rho, documentario sul primo ristorante al mondo aperto dentro un istituto di

pena (la Casa Circondariale di Milano Bollate); “Sconosciuti puri” di Valentina Cicogna e Mattia Colombo, ambientato in una sala autoptica dove una dottoressa si trova alle prese ogni giorno con corpi di migranti, senza tetto, prostitute, ecc. senza identità ai quali vorrebbe dare nome e, soprattutto, dignità.

L'ambiente sarà un'altra tematica al centro di Ovest.Doc 2024, che metterà in cartellone opere quali “Materia fuori posto” di Nikolaus Geyrhalter, dedicata ai rifiuti generati dall'uomo e al lavoro di coloro che sono incaricati di raccoglierli e gestirli, e “One needs a town - Zavattini, Luzzara and the Po River” di Francesco Conversano e Nene Grignaffini, film che parte dalle letture delle poesie che il padre del neorealismo dedicò al suo paese natio, Luzzara, situato lungo le rive del fiume Po, per poi affrontare gli attuali problemi legati al riscaldamento globale e alla siccità. Oltre alle opere che affrontano le questioni sociali più contemporanee, la rassegna proporrà anche alcuni film dedicati a figure e a vicende del nostro recente passato, come “La luna sott'acqua” di Alessandro Negrini, film sulla frana che nel 1963 travolse i paesi sottostanti alla diga del Vajont provocando 1917 morti; “Le mie poesie non cambieranno il mondo” di Annalena Benigni e Francesco Piccolo, sulla poetessa e scrittrice Patrizia Cavalli; e “Bellezza, addio” di Carmen

Giardina e Massimiliano Palmese, film che, tramite la voce di amici e colleghi, racconta la vita del poeta e scrittore “pasoliniano” Dario Bellezza partendo dallo scoop che rivelò la sua malattia.

Le date dei prossimi appuntamenti saranno rese note prossimamente.

Per maggiori informazioni: acec.liguria@gmail.com - 335 5865524