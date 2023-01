Nuova edizione per Ovest.Doc, la rassegna sul documentario italiano e internazionale

Martedì 31 gennaio, ore 18 al Club Amici del Cinema (via Carlo Rolando, 15) e ore 21:15 al Nickelodeon (via della Consolazione, 5r) di Genova, Gianfranco Pannone incontrerà il pubblico per parlare del suo nuovo lavoro “Via Argine 310”, un film sulla lotta di alcuni operai contro la chiusura dello stabilimento Whirpool di Napoli. Presentato in anteprima alla 17a Festa del Cinema di Roma, il film è in prima visione per Genova e vede la partecipazione di Alessandro Siani, attore comico di origini proletarie che solidarizza e incontra gli operai durante la loro resistenza.

Gianfranco Pannone è uno dei più importanti documentaristi del cinema italiano contemporaneo, autore, tra gli altri, di “Lettere dall’America” (ricostruzione del periodo che va dalla fine della seconda guerra mondiale al 1960 dal punto di vista di due napoletani emigrati negli Stati Uniti), “L’America a Roma” (film sullo spaghetti-western presentato nel 1998 al Festival di Locarno),

“Latina/Littoria” (sull’amministrazione comunale di Latina), “Sul vulcano” (dedicato al Vesuvio) e “Mondo Za” (sul rapporto tra Cesare Zavattini e la Bassa reggiana).

Venerdì 3 febbraio, ore 18 al Club Amici del Cinema e ore 21:15 al Nickelodeon, sarà proiettato “Trieste è bella di notte” alla presenza, in collegamento, del regista Andrea Segre. Prodotta da ZaLab (Premio Pittaluga 2022) e realizzata anche da Stefano Collizzolli e Matteo Calore, l’opera è ambientata a Fernetti (località a pochi chilometri da Trieste) quando tra il 2020 e il 2021 diversi migranti furono rimpatriati senza identificazione e senza permettere loro di fare richiesta di protezione internazionale. Andrea Segre è un regista che alterna cinema di fiction e cinema documentario concentrandosi spesso sul tema dell’emigrazione. Tra i suoi film più importanti vanno citati “Io sono Lì” e “La prima neve”.

I due appuntamenti inaugurano la nuova edizione di Ovest.doc, la rassegna sul documentario italiano e internazionale a cura di Giancarlo Giraud e Valentina Damiani. L’iniziativa è la più ricca manifestazione della regione dedicata al cinema documentario, come ha dimostrato anche la scorsa edizione, che ha programmato otto film italiani e internazionali e ha ospitato sia autori importanti e affermati quali Daniele Gaglianone (“Il tempo rimasto”) e l’iraniana Firouzeh Khosrovani (“Radiograph of a Family”) sia registi più giovani come Federico Francioni (“Rue Garibaldi”) e Francesco Montagner (“Brotherhood”), oltre a filmmaker legati al territorio come il Premio Pittaluga 2021 Diego Scarponi (“Impa, la città”).

Tra i prossimi documentari in programma “Gigi la legge” di Alessandro Comodin (Premio Speciale della Giuria al Festival di Locarno 2022), “E tu come stai?” di Filippo Maria Gori e Lorenzo Enrico Gori (presentato al Festival dei Popoli 2022), “Le chiavi di una storia – La comunità dell’Isolotto” di Francesco Micali, “Onde radicali” di Gianfranco Pannone, “Noi ce la siamo cavata” di Giuseppe Marco Albano e “Franco Sartori – La città possibile” di Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli. Saranno riproposte inoltre alcune opere realizzate da registi liguri, come “A Fab Day’s Night – Le giornate genovesi dei Beatles” di Elisabetta Ferrando e “Nessun fuoco, nessun luogo” di Carla Grippa e Marco Bertora.