"Our Heart Learns" al teatro Ivo Chiesa nell'ambito del G8 Project

Dal 10 al 17 settembre 2021 in scena al teatro Ivo Chiesa va in scena "Our Heart Learns" di Guillermo Verdecchia (Canada), nell'ambito del G8 Project del Teatro Nazionale di Genova.

Alba e Michael si incontrano in un’università canadese. Lui è cresciuto in una fattoria con un padre violento. Lei è figlia di due avvocati attivisti. Insieme imparano a condividere dibattiti su grandi temi sociali, ambientali e politici. Gli studi di scienze politiche di Alba aiutano Michael a comprendere l’esperienza della sua famiglia in rapporto agli accadimenti internazionali di politica ed economia. Sino a che la partecipazione al G8 genovese cambierà per sempre le loro vite.

A fianco dei due studenti Guillermo Verdecchia inserisce un coro, che inquadra la loro vicenda nella storia collettiva, invitando gli spettatori a ritrovare il senso di quello sforzo comune che ha accompagnato i movimenti dal 1997 ad oggi e a riflettere sui concetti di comunità e appartenenza nel senso più alto e vasto.

Attore e regista, drammaturgo e traduttore, Guillermo Verdecchia nasce a Buenos Aires nel 1962, ma dopo pochi anni si trasferisce con la famiglia in Canada dove compie i suoi studi. Qui nei primi anni Ottanta inizia presto a lavorare come attore e regista, mettendo in scena i propri lavori sia allo Stratford Festival sia all’East Cultural Centre di Vancouver. Attualmente è artista residente al Soulpepper Theatre di Toronto dove è anche docente di drammaturgia. Tra i vari riconoscimenti ricevuti, è stato premiato con il Governor-General’s Award for Drama per la pièce Fronteras Americana e ha vinto per quattro volte il Chalmers Canadian Play Award. Il suo lavoro è stato tradotto in spagnolo e italiano e prodotto in Europa e negli Stati Uniti. Le sue opere sono studiate in America Latina, Europa e Nord America.

