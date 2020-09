Ottobre sulle torri della Cattedrale

Il Museo Diocesano di Genova, in collaborazione con la Cattedrale di San Lorenzo, vi dà appuntamento per salire alle Torri della Cattedrale anche nel mese di ottobre. Ecco gli orari:

Giovedì 1 ottobre dalle 11:00 alle 16:00

Venerdì 2 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Sabato 3 ottobre dalle 11:30 alle 17:30

Domenica 4 ottobre dalle 11:00 alle 18:00

Lunedì 5 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Martedì 6 ottobre dalle 11:30 alle 17:30

Mercoledì 7 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Giovedì 8 ottobre dalle 11:00 alle 16:00

Venerdì 9 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Sabato 10 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Domenica 11 ottobre dalle 11:00 alle 15:00

Lunedì 12 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Martedì 13 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Mercoledì 14 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Giovedì 15 ottobre dalle 11:00 alle 16:00

Venerdì 16 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Sabato 17 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Domenica 18 ottobre dalle 11:30 alle 17:00

Lunedì 19 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Martedì 20 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Mercoledì 21 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Giovedì 22 ottobre dalle 11:00 alle 16:00

Venerdì 23 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Sabato 24 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Domenica 25 ottobre dalle 11:00 alle 18:00

Lunedì 26 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Martedì 27 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Mercoledì 28 ottobre dalle 11:30 alle 15:30

Giovedì 29 ottobre dalle 11:00 alle 16:00

Venerdì 30 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

Sabato 31 ottobre dalle 10:30 alle 17:30

La visita è un percorso in ascesa all’interno della Cattedrale che ha come prima tappa la Tribuna del Doge – da cui si gode di una vista mozzafiato sulla navata centrale –, come sosta succcessiva la Stanza dei Seminaristi, sotto la cella campanaria e, infine, come tappa conclusiva la salita alla Loggia di Giovanni da Gandria: un punto di vista particolarmente privilegiato da cui esplorare con lo sguardo i tetti della città.

Modalità

Per la salita presentarsi all’interno della Cattedrale, vicino alla famosa “bomba” inesplosa: un operatore darà le necesssarie informazioni per la salita ed emetterà i biglietti:

ordinario € 5

comulativo Torri + Museo Diocesano o Museo del Tesoro € 10.

ragazzi (accompagnati da adulti paganti) gratis fino a 12 anni.

scolaresche: vai alla pagina Servizi Educativi

Si ricorda che la salita si può effettuare esclusivamente a piedi (si tratta di circa 150 gradini, con soste su tre livelli).

ATTENZIONE

In caso di maltempo o allerta meteo gli orari di apertura potranno subire variazioni.

Per info e prenotazioni, rivolgersi in via temporanea ai seguenti recapiti unici: tel. +39 010 2091863 – prenotazioni.festigium@gmail.com