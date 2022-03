“Other identity”: altre forme di identità culturali e pubbliche, terza edizione a cura di Francesco Arena

“Other Identity”: altre forme di identità culturali e pubbliche è la terza edizione di una mostra collettiva a cura e di Francesco Arena.

Dal 19 marzo al 16 aprile 2022 l'esposizione è opsitata a Genova, presso Guidi&Schoen-Arte Contemporanea e Primo Piano di palazzo Grillo.

Opening nelle due sedi: venerdì 18 marzo ore 17. Ingresso libero.

Mostra collettiva, evento internazionale d’arte contemporanea (Fotografia - Installazioni - New Media Art - Videoarte). Con il patrocinio di: Regione Liguria e Comune di Genova. In collaborazione con: Guidi&Schoen-Arte Contemporanea.

Organizzazione: Francesco Arena, Benedetta Spagnuolo, Artisti Italiani-arti visive e promozione. Partner e sponsor tecnici: Il Secolo XIX, Fondazione NoN, Zupp. Coordinamento video/multimedia: Dagmar Thomann. Documentazione fotografica e video: Francesco Arena. Cover photo: Gaia Benedetti Perinetti Casoni, on shot Serena Congiu

Giunta alla sua terza edizione, Other Identity continua a decifrare un fenomeno ormai diffuso che ha cambiato radicalmente il modo di “vivere” e “interpretare” la nostra immagine, costantemente esibita e pubblicizzata, il nostro modo di autoritrarci e di presentarci al mondo: la spettacolarizzazione di un privato che si trasforma in pubblico attraverso i social media, creando nuove forme di identità in continua trasformazione.

Other Identity 2022 vuole essere la nuova tappa di un progetto espositivo che funga da cartina al tornasole capace di misurare di volta in volta lo stato di una nuova grammatica narrativa, di nuove forme d’interpretazione della nostra immagine. A confrontarsi sul tema dell’identità e dell’auto-rappresentazione sono artisti italiani e stranieri uniti da una comune piattaforma emotiva e tematica, dalla quale sfociano poi ricerche personali ben distinte, e da un comune linguaggio fotografico. Unica nel suo genere per approccio e peculiarità espositive site specific, Other Identity presenta artisti per la maggior parte inediti per la città in modo da favorire e stimolare la conoscenza del loro lavoro e l’interesse dei fruitori.

La fotografia è qui il medium privilegiato in ogni sua forma, sia essa analogica o digitale, attraverso reflex professionali o smartphone, sempre però usata con consapevolezza e coerenza dall’artista che la piega alla propria ricerca personale, senza abusare delle post-produzioni spesso impiegate per mascherare un’inesistente spessore concettuale o la scarsa qualità dell’immagine. Il comune denominatore dei nostri artisti è la loro onestà intellettuale, nel senso di un consapevole, intelligente, lucido e semplice uso del mezzo espressivo, a tratti brutale nella sua desolante rappresentazione del reale, spesso filtrato da emotività malinconiche e sognanti, crudo iperrealismo, graffiante autobiografia, esibizionismo pubblicitario e complesse dinamiche di intimità familiari.

Artisti: Ray Banhoff | Gaia Benedetti Perinetti Casoni | Betty Bee | Serena Biagini | Elleree Fletcher (Bombshell_bot) | Bianca Boriassi | Luca Bortolato | Matteo Bosi | Benedetta Cari | Stefania Cerea | Damiana Cicco | Alessia Cortese | Corrado Dalcò | Dana De Luca | Clara Diebler | Madeleine Fleau | Javier Gallego Escutia | Ivana Galli | Laura Greco | Federica Intelisano | Angelica Intini | Beatrix Kittens | Anne Locquen | Cristina Luciani | Cristina Malcisi | Luca Matarazzo | Domenica Melillo | Cristina Mirandola | Sami Oliver Nakari | Valentina Neri | Maria Palmieri | Laura Petra Simone | Marco Pietracupa | Marco Réa | Ida Marinella Rigo | Valentina Rinaldi | Alessandra Scoppetta | Manuel Scrima | Chiara Tommasi | Tung Li | Valentina Violo | Chiara Vitellozzi | Cirkus Vogler | Ye She-Yu | Erika Zolli