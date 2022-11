L'Otello di Shakespeare al Teatro Modena

Scritto da Shakespeare in piena maturità, quando lavorava per il Globe Theater, “Otello” è un grande classico del teatro mondiale che parla di temi universali come l’amore, l’odio, la gelosia, la passione, la diversità culturale e il pregiudizio razziale.

Andrea Baracco, conosciuto dal pubblico per le regie dei più recenti spettacoli di Glauco Mauri e Roberto Sturno (Edipo, Re Lear, Finale di partita) mette in luce nuove sfumature di questo capolavoro e lo fa con un cast composto da 8 attrici, rovesciando così i canoni elisabettiani che vedevano gli uomini interpretare tutti i ruoli.

Nella messa in scena firmata da Baracco, con drammaturgia e traduzione curate da Letizia Russo, il tema centrale non è tanto la gelosia e le sciagure a cui può portare, bensì l’ambivalenza del nostro animo e l’ambiguità delle relazioni umane, archetipicamente rappresentati da Iago, qui interpretato da Federica Fracassi. É lui il protagonista della vicenda, il sordido burattinaio che usa la fiducia accordatagli da Otello - Ilaria Genatiempo - e Desdemona - Cristiana Tramparulo - per gettare su di loro il seme del sospetto ed ordire una trama diabolica che li porterà alla rovina.

«Confrontarsi con Otello oggi – afferma il regista - significa scegliere se fondare la propria riflessione sugli aspetti sociali che il testo genera nei nostri tempi o affrontarlo cercando le domande universali. Io sento la responsabilità di restituirlo al pubblico come squarcio sulle contraddizioni umane. Il cast di sole donne non e? una scelta estetica, né tanto meno politica ma poetica: è un modo per liberare lo sguardo del pubblico dai pregiudizi sulla storia e i suoi temi, e lasciarsi attraversare dalla consapevolezza che chiunque di noi possa, un giorno, trovarsi a giocare il ruolo della vittima o del carnefice, se volontà, fragilità e caso si trovano allineati come astri di una costellazione».

Otello è in scena al Teatro Gustavo Modena dal 30 novembre al 4 dicembre. Mercoledì e venerdì lo spettacolo inizia alle ore 20.30. Giovedì e sabato alle 19.30. Domenica alle 16. Mercoledì 30 novembre servizio navetta gratuito per chi desidera assistere allo spettacolo. Prenotazioni allo 010 5342 400 dal martedì al sabato 10-13 e 15-18.

Dopo i sold out de “Il Mercante di Venezia” con Franco Branciaroli, “Otello” diretto da Andrea Baracco è il secondo degli appuntamenti shakespeariani previsti nella stagione del Teatro Nazionale di Genova. Nel 2023 arriveranno in scena “La tempesta” con l’onirica regia di Alessandro Serra (25-29 gennaio, Teatro Ivo Chiesa), il “Sogno di una notte di mezza estate” scanzonato e ambientalista diretto da Jurij Ferrini (15-19 marzo, Teatro Eleonora Duse) e il “Riccardo III” con gli attori detenuti della Casa Circondariale di Genova Marassi (14-20 aprile, Teatro Ivo Chiesa).