"Venere e Narcisi" all'Osservatorio Astronomico del Parco dell'Antola

L’associazione StarAntola Ets promuove un evento speciale inerente al pianeta di Venere e alla fioritura dei Narcisi. L’evento si terrà presso l’Osservatorio Astronomico Regionale Parco Antola comune di Fascia, nel giorno di sabato 20 maggio.

L’evento sarà strutturato principalmente in 3 momenti:

- Introduzione e spiegazione specifica di carattere scientifico/tecnico sul pianeta di Venere e sulla mitologia legati ai Narcisi e al loro collegamento con il cielo;

- Visita del planetario, con spiegazione specifica (origine, moto, rotazione...) sul pianeta di Venere;

- Visita al telescopio dell'osservatorio con spiegazione delle sue capacità tecniche e scientifiche, e se il cielo lo consente, osservazione direttamente all'oculare del pianeta Venere.

Solo durante le visite pomeridiane sarà svolto un ulteriore momento: osservazione del sole e delle macchie solari tramite telescopio solare Coronado, nel prato adiacente all’Osservatorio.

Verranno effettuati due turni di visita pomeridiani (15 - 17) e due turni serali (19 - 21).

La prenotazione è obbligatoria e può essere effettuata tramite:

- E-mail all’indirizzo: info@starantola.it;

- Chiamata/messaggio o WhatsApp al n.: 389 6331785;

- Messaggio Instagram (associazione_starantola) o messaggio Facebook (Associazione StarAntola) alle pagine dell’Associazione;

- Tramite l’apposito form sul nostro sito web ”www.starantola.it”

Per l’evento sarà richiesto un contributo volontario di: 10€ per gli adulti, 7€ per gli Under 18, Gratuito per gli Under 6.

In caso di maltempo l’evento potrebbe essere cancellato con avviso tramite il canale scelto per la prenotazione dai partecipanti.