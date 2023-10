Giornata Internazionale dell'Osservazione della Luna: gli eventi all'Osservatorio di Genova

Sabato 21 ottobre sono in programma due eventi all'Osservatorio Astronomico e Planetario di Genova, entrambi dedicati alla Luna nella Giornata internazionale di osservazione della Luna organizzata dalla NASA. Alle ore 16:30 “Cara Luna, SOS” evento fiabesco per bambini in collaborazione con Design of the Universe a cura di Elisabeth Vermeer e con la partecipazione di Laura Saba, scrittrice di favole per bambini della Fondazione di Scienza e Tecnica di Firenze. Conclude la giovane divulgatrice Erika Nikousokhan.

Alla sera apertura dell'Osservatorio e Planetario per l'evento internazionale di osservazione della Luna vero e proprio, alle ore 21.