"Ospiti" a Villa Imperiale per "Ridere d'agosto ma anche prima"

Martedì 13 luglio alle 21.30 a Villa Imperiale, la rassegna estiva “Ridere d’agosto ma anche prima” del Teatro Garage prosegue con lo spettacolo "Ospiti" di Angelo Longoni proposto dalla Compagnia Il Crocogufo per la regia Angelo Formato.

"Ospiti", racconta in modo garbato e ironico, la storia di due uomini e una donna, tutti delusi e disorientati dalle vicende amorose. Le loro vite s'incontrano, come per caso, e interferiscono l'una con l'altra, costringendo i protagonisti a ripensare i propri atteggiamenti e comportamenti, e a indagare fino in fondo la propria segreta paura d'amare.

Leo è un uomo dal passato travagliato ma aperto verso nuove avventure; Sara, una donna disincantata che dietro la maschera dell'indifferenza cela la paura di una relazione e Franco un uomo fin troppo appassionato. L'intreccio dei destini dei personaggi - tra scambi di persona e situazioni esilaranti - produce strane alchimie: la pièce mostra tra le righe la difficoltà d'innamorarsi, nell'era delle chat e dei social network, ma anche dello stalking.

Una commedia divertente, cinica ma anche romantica. I tre protagonisti interpretati da Alessandro Silvio, Yuki Assandri e Franco Baldan, vivono l’amore come la più impegnativa delle loro attività, sia che lo inseguano, sia che lo fuggano. Alla base dei loro comportamenti c’è la convinzione che, quando si è innamorati, ognuno dia contemporaneamente il meglio e il peggio di sé.

Prezzi: intero euro 14 ridotto euro 11.

Info 010.511447

Prevendite: Ufficio Teatro Garage (via Repetto 18 r canc, a 30 mt dalla Sala Diana, da martedì a giovedì dalle 14 alle 18 e venerdì dalle 10 alle 14), uffici IAT del Comune al Porto Antico e via Garibaldi, online www.happyticket.it

La biglietteria a Villa Imperiale apre a partire dalle 20.00 il giorno dello spettacolo