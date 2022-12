Arriva l’Ospedale dei Pupazzi: curare i piccoli amici per imparare divertendosi

Sabato 10 dicembre Croce Verde Sestri Ponente ODV aprirà in Piazza Rosolino Pilo (tra Via Sestri e Piazza Baracca), l’Ospedale dei Pupazzi. Tutto il gruppo della Formazione Sanitaria, ideatori dell’evento, spiegano che sarà un pomeriggio dedicato ai bambini, che con i loro piccoli amici pupazzi impareranno divertendosi.

"Prendersi cura” è la chiave dell’attività: verrà allestito un ospedale con vari reparti, dove i pupazzi con la bua verranno curati dai bambini, affiancati dai volontari della Croce Verde Sestri Ponente. Obiettivo dell’iniziativa è accompagnare i più piccoli nella conoscenza del mondo ospedaliero, dall’arrivo in ambulanza fino alla completa guarigione, così da aiutarli a superare eventuali paure o timori nei confronti di medici e ospedali.

Il Presidente della Croce Verde Sestri Ponente, Matteo Riva, felice e orgoglioso di questa iniziativa, sottolinea che, dopo gli anni della pandemia da Covid-19 durante i quali i volontari della Croce Verde sono stati sempre in prima linea, incontrarsi con la popolazione all’Ospedale dei Pupazzi aiuterà a rafforzare il legame tra il territorio e la pubblica assistenza. Nel ringraziare il Municipio VI Medio Ponente per gli spazi concessi in questa occasione come in tante altre, il Presidente si complimenta per la proficua collaborazione e ricorda a tutta la delegazione che il 2023, durante il quale festeggeremo 120 anni dalla fondazione della pubblica assistenza, sarà un anno pieno di sorprese da parte della Croce Verde Sestri Ponente.