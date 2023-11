Nuovo appuntamento con Sabato a Teatro, la rassegna dedicata alle famiglie al Teatro Nazionale di Genova

Nuovo appuntamento con Sabato a Teatro, la rassegna dedicata alle famiglie a cura di Elena Dragonetti, consulente artistica per il Teatro Ragazzi del Teatro Nazionale di Genova. Sabato 4 novembre sul palcoscenico della Sala Mercato alle ore 16 va in scena “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola, del ragnetto Eugenio e del moscerino che voleva vedere il mondo e rese tutti felici”, spettacolo consigliato a partire dai 5 anni, della

Compagnia Arione de Falco, vincitrice nel 2022 del prestigioso Eolo Award.

Nicola è un orso gigantesco e bellissimo. Eugenio un ragnetto colorato e rapidissimo. Vivono nella stessa casa e insieme formano uno strambo ma efficace sodalizio aiutandosi l’un l’altro. Tutto procede secondo abitudini consolidate fino a quando nelle loro vite irrompe un moscerino curioso che con la sua vitalità rivoluzionerà per sempre il loro mondo. “Le rocambolesche avventure dell’orso Nicola…”, coprodotto da il Teatro Nazionale di Genova, è una storia che parla di inclusione e amicizia, di famiglie che scegli e che salvano, di cura e del coraggio con cui affrontare le avventure che la vita ci mette davanti.

Lo spettacolo è anticipato alle ore 15 da “Libri per danzare”, laboratorio ludico-espressivo rivolto a bambini e adulti, condotto da Olivia Giovannini in collaborazione con Andersen, rivista italiana di letteratura per l’infanzia. Sempre grazie ad Andersen, anche per questa edizione di Sabato a Teatro sono a disposizione del pubblico le schede di lettura con suggerimenti per approfondire i temi presenti negli spettacoli della rassegna.

I biglietti: bambini fino ai 14 anni 6 euro, adulti 9 euro, Carta Sabato a Teatro (8 ingressi da usare anche in più persone per lo stesso spettacolo 48 euro). I biglietti e la Carta Sabato a Teatro sono disponibili presso le biglietterie del Teatro Nazionale di Genova e sulla pagina biglietti.teatronazionalegenova.it

Sabato a Teatro torna il 25 novembre nel foyer del Teatro Gustavo Modena con un doppio appuntamento (ore 16 e 17.30) dedicato ai piccolissimi: “Ho un punto tra le mani”, prodotto da Tam Teatro Musica e consigliato dai 12 mesi.

La Rassegna Sabato a Teatro è sostenuta dal Gruppo Cambiaso Risso.