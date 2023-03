Mercoledì 22 marzo l’Associazione Amici dell’Acquario propone la conferenza “L’oro rosso di Genova. Dalla pesca all’arte dei corallieri” a cura degli scrittori Enzo Dagnino e Pier Guido Quartero e del biologo marino Lorenzo Senes. Genova e il corallo è il titolo del volume che Dagnino e Quartero presentano: un titolo significativo del legame plurisecolare che unisce la storia della città ligure e quella del prezioso "oro rosso".

Idealmente questo volume rappresenta un viaggio attraverso i numerosi studi pubblicati sul tema, quindi una lunga storia che unisce la popolazione locale al corallo. La storia del corallo che gli autori raccontano in queste pagine si rivela un'autentica avventura, ricca di sorprese e usi che non immaginavamo. Il corallo rosso o “Corallium Rubrum” è conosciuto e utilizzato sin dal neolitico, nel corso del Medioevo, nella cultura cristiana, è assimilato al sangue di Cristo. Ed è per questo legame che se ne fanno amuleti, collane e rosari per poi nel Rinascimento diventare la base per vere opere d’arte dall’ornamentale al devozionale.

A Genova conoscerà anche varie altre applicazioni ed è sempre stato, comunque, alla base dei commerci genovesi dalla pesca al commercio e alla lavorazione. Il racconto degli autori sarà integrato dall’approfondimento di Lorenzo Senes, biologo marino, che parlerà dell’oro rosso nel Promontorio di Portofino.

La falesia del Promontorio di Portofino è l'unica area in Liguria in cui sia presente una consistente popolazione di Corallium rubrum (Cnidaria: Anthozoa), già segnalata oltre sessanta anni fa da Tortonese (1958; 1961) in molte stazioni del Promontorio, tra i 25 ed i 55 m di profondità. Un'analisi approfondita di queste popolazioni si deve a Marchetti (1965), il confronto di questi dati con quelli ottenuti dai successivi studi del 1990 (Cattaneo-Vietti et al. 1993), 1994 (Senes et al. 2000) e 2012 (Bavestrello et al. 2014) offre un quadro chiaro dell'evoluzione del popolamento di corallo rosso a Portofino.

Gli autori del volume vengono da percorsi diversi: Quartero è scrittore di romanzi storici, saggi e guide su Genova; Dagnino, cultore di storia genovese e tabarchina, buon conoscitore d’archivi ed “esperto” in relazioni umane.

I due hanno già collaborato assieme per altri lavori, come ad esempio la “Guida alla Via Romana a Genova “, scritta da Quartero e della quale Dagnino ha realizzato e curato la parte fotografica.

Lorenzo Senes è un biologo marino. Lavora all’Acquario di Genova fin dalla sua apertura, ha svolto diversi ruoli all’interno, tra i quali Curatore dell’Acquario di Genova e Livorno, Direttore dell’Acquario di Cala Gonone e, attualmente, Project Manager di Costa Edutainment. È docente di Progettazione Acquariologica presso il Dipartimento di Scienze della Terra, dell'Ambiente e della Vita (DISTAV) dell’Università di Genova. È autore di diverse pubblicazioni sul corallo rosso.

L’incontro, che rientra nel ciclo “Scienza ed Arte, un binomio (im)possibile?”, si tiene alle ore 17 presso l’Auditorium dell’Acquario di Genova.

Ingresso libero fino ad esaurimento dei posti disponibili.

Per i soci, all’incontro seguirà nei giorni successivi una visita guidata al Santuario della Madonnetta per scoprire gli usi devozionali del corallo rosso. La visita sarà guidata dalla prof. L. Cornara e dall’architetto R. Bajano.

Per informazioni: tel. 010/2345.279-323, amici@costaedutainment.it