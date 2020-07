Antonio Ornano con "L'Ornano Furioso" al Politeama

Antonio Ornano torna al Politeama con "L'Ornano Furioso", il 23 e 24 ottobre 2020 alle 21.

Sarà possibile in questa occasione recuperare i biglietti degli spettacoli annullati del 27 e 28 marzo.

Il nuovo spettacolo di Antonio Ornano, che torna al Politeama dopo il successo di "Crostatina Standup" e "Horny" e reduce dai successi tv di "Quelli che il calcio".

Un “monologo cavalleresco” di stand up comedy, dalla comicità graffiante e sempre in evoluzione.

«Dopo anni di patetica introspezione psicologica può comunque capitare di avere una rivelazione e capire le ragioni di una “furia” cieca ed indiscriminata - spiega il comico -. Tranquilli, trovare il motivo non risolve il problema, anzi, lo amplifica, soprattutto quando scopri che l’unico colpevole di questa collera sei tu. Una consapevolezza che è una condanna, perché ti priva dell’effimero quanto catartico piacere di prendertela sempre con qualcun altro. Puoi solo smetterla di essere altrove e obbligarti a vivere in un tempo a cui non siamo più abituati, il presente. Il tempo giusto per cancellare ogni alibi, per bearti dei sogni infranti e sguazzare nei tuoi fallimenti. Poi magari scopri che, nascosti da qualche parte, ci sono persino dei tuoi simili. E allora ti scappa da ridere».