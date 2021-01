Le origini del fascismo a Genova: come si conquista una città, l'incontro online

Per il ciclo "Conoscere per resistere", lunedì 4 gennaio alle ore 18 Luca Borzani terrà la conferenza online "Le origini del fascismo a Genova. Come si conquista una città".

L'incontro fa parte di un ciclo di lezioni online per conoscere la Resistenza italiana ma anche il fascismo, la seconda guerra mondiale, la Costituente; e, insieme, le Resistenze di oggi, nel mondo. Lezioni a cura della sezione Anpi Teresa Mattei, aperte ai soci Anpi e a chi vorrà partecipare. Le lezioni vogliono essere un'occasione di incontro, anche se a distanza, e soprattutto di approfondimento storico e di conoscenza di dinamiche internazionali, dall'economia alle politiche sanitarie e alla geopolitica.