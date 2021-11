Ordini monastici a Genova, tra simbologia e spiritualità: le visite guidate

Tre percorsi in città, tra medioevo, simbologia e spiritualità: un viaggio attraverso conventi e monasteri di ieri e di oggi.

1. DOMINI CANES

L’affascinante storia della presenza domenicana in città dalla scomparsa Chiesa di San Domenico a Santa Maria di Castello

Dalle 10:00 alle 12:00 - Appuntamento: in piazza San Lorenzo, davanti alla Cattedrale.

2. ORA ET LABORA

Pilastri del monachesimo, i Benedettini sono da sempre una guida spirituale per chi è in cammino. Due esempi fra tutti: Santo Stefano e Sant’Andrea.

Dalle 14:15 alle 16:00 - Appuntamento: in piazza De Ferrari sotto ai portici del Palazzo della Regione

3. AMA E FA CIO' CHE VUOI

Da eremo di campagna a convento di città. Gli Agostiniani nella loro veste più affascinante nella Chiesa e nel museo della Consolazione

Dalle 16:00 alle 17:30 - Appuntamento: in via xx Settembre davanti alla Chiesa della Consolazione

È possibile prenotare uno o più percorsi a scelta.

Prenotazione obbligatoria al : 346-4088926 o 349-6044703

Prezzo: 1 visita € 12 - 2 visite € 20 - 3 visite € 25

Ragazzi sotto ai 15 anni gratis