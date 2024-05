Sabato 18 maggio dalle ore 10 alle ore 12, l'Associazione culturale Le Arcate presso il Monumento ai Caduti del Mare, sulla passeggiata di Recco, con il patrocinio del Comune di Recco, nell’ambito del progetto Life Orchids e in collaborazione con Coop Liguria propone l’iniziativa “Orchidee in cammino. Immagini e racconti di orchidee spontanee sul Lungomare di Recco”.

Lo scopo del progetto LIFEorchids (cofinanziato dall’Unione Europea attraverso il programma LIFE) è contrastare l’attuale declino di orchidee spontanee, tipiche di praterie che mantengono le loro caratteristiche di biodiversità solo se gestite dall’uomo, ad esempio attraverso lo sfalcio ed il pascolo. In assenza di tali cure l’habitat è destinato a scomparire, perché prendono il sopravvento specie arbustive ed arboree che escludono le orchidee. Il progetto prevede interventi di ripristino delle praterie e reintroduzione delle orchidee in aree selezionate all’interno del Parco del Po vercellese-alessandrino (Piemonte) e del Parco di Portofino (Liguria), anche attraverso il contributo delle esperienze realizzate in Repubblica Ceca (https://www.lifeorchids.eu/).

Sabato mattina esperti e “custodi di orchidee” si alterneranno nel raccontare queste piante sorprendenti con l’ausilio delle opere della mostra itinerante realizzata dagli studenti del Liceo artistico di Chiavari. Possono diventare custodi privati cittadini, aziende, associazioni, comuni, enti pubblici; diventare custode significa conservare volontariamente un luogo che ti appartiene: il giardino dove vivi, un bosco, un prato o un terreno agricolo di tua proprietà, per salvaguardare e recuperare l’habitat naturale 6210* (formazioni erbose secche seminaturali e facies coperte da cespugli su substrato calcareo), ricco di comunità di orchidee, che sono considerate le specie bandiera di tale ambiente.

Un’occasione per approfondire la conoscenza delle orchidee spontanee che è la premessa necessaria alla loro tutela. Si tratta di specie che custodiscono importanti elementi di biodiversità e se è noto che la loro vita sia in stretta relazione con gli insetti impollinatori e i funghi micorrizici presenti nel terreno, meno nota ma non meno importante è il loro prezioso ruolo in natura e in agricoltura in relazione alla permeabilità del terreno poiché i loro organi di riserva sotterranei favoriscono la penetrazione dell’acqua evitando il compattamento delle particelle terrose.

Raccontare e spiegare questi aspetti è importante per diffondere l’uso di tecniche agronomiche sostenibili e di salvaguardia degli equilibri ecologici del patrimonio naturale.

In caso di maltempo, l’evento si terrà sotto i portici del Municipio, in Piazza Nicoloso da Recco.