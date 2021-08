Il "Festival in una notte d'estate" si conclude: gli spettacoli dell'ultima settimana

Ultima settimana di spettacoli, in piazza San Matteo a Genova, per il "Festival in una notte d'estate" di Lunaria Teatro. A concludere il programma di prosa, martedì 3 agosto, saranno gli “Opposti flussi” di e con Marco Baliani, in anteprima regionale: il flusso e riflusso delle maree come guida metaforica di un nuovo percorso teatrale alla ricerca degli opposti. Ci sono flussi migratori, flussi di dati, flussi di immagini e pensieri, flussi di sangue e flussi di memoria e, ogni volta, questo fluire incontra opposte sponde, nelle parole, nel linguaggio, nella voce.

"Seguendo il pensiero del filosofo Ernst Bloch, mi proverò a 'pensare anche affabulando' - spiega l'autore -. Partendo da storie popolari, miti, fiabe, leggende, la parola narrata compie continue digressioni e tocca altre narrazioni senza mai rinchiudersi dentro un percorso definito, ma seguendo gli stimoli e le visioni che i racconti produrranno, i flussi e riflussi delle tante maree di questo spettacolo. Nell’alto e basso del mare e dei suoi irati flutti o placide onde, navigherò su fragili imbarcazioni fatte di racconti, sempre in procinto di scontrarsi con le opposte scogliere di turno. A volte sarà la forma del dire che si opporrà al contenuto della cosa detta, a volte sarà il corpo a non accettare quelle parole, a volte ancora gli opposti si incontreranno in quei punti dello spazio tempo dove potranno collidere ed esplodere".

Il gran finale del Festival sarà invece all'insegna di danza e musica: si inizia dalla prima, mercoledì 4 agosto, con “Il tango di Astor Piazzolla”, omaggio al compositore argentino che è stato capace di riscrivere i canoni di un genere e di farlo conoscere in tutto il mondo, a cura di Pasquale Bloise della Compagnia Libertango e delle sue ballerine, accompagnati dall’orchestra dei Los Casares.

"Musica per un mondo migliore” è, invece, il titolo del concerto proposto quest'anno da Michela Centanaro, ancora una volta insieme a Maria Giulia Mensa e al polistrumentista Julyo Fortunato, appuntamento con cui giovedì 5 agosto calerà il sipario su piazza San Matteo.

