Weekend in musica al Museo Chiossone con due matinée portati in scena da OperaLand

Dopo aver celebrato la Giornata Internazionale dell'Opera (World Opera Day) 2022, con un evento-spettacolo dedicato ai giovani, l’associazione culturale OperaLand, attiva sul territorio genovese dal 2017, propone due divertenti matinée adatte a grandi e piccini al Museo d'Arte Orientale Edoardo Chiossone. In scena “La serva padrona” di Giovan Battista Pergolesi (16 dicembre) e “Un maestro e una cantante” di Lauro Rossi (17 dicembre), entrambe alle ore 11.

Due lavori di grande fruibilità offerti al pubblico a titolo gratuito fino a esaurimento posti, per trascorrere un weekend prenatalizio in spensieratezza e buona musica col soprano Marta Leung e il basso Riccardo Ristori accompagnati al pianoforte dal M° Francesco Barbagelata per la regia di Gualtiero Ristori. Nel progetto anche Manuele Marchelli (mimo), Claudio Pedemonte (trucco), Elisa Lauricella foto e video.

La direzione artistica è di Fabiola Di Blasi: “Abbiamo creato OperaLand nel 2017 come progetto scuole del Teatro Carlo Felice ottenendo risultati importanti e l’attenzione e l’affetto di docenti, famiglie e stampa. Negli anni, abbiamo proposto varie attività e spettacoli e se prima l’obiettivo era quello di

divulgare la cultura del teatro musicale tra le nuove generazioni, oggi c’è la volontà di arrivare a tutti. OperaLand è un ampio contenitore di idee, progetti, informazione e intrattenimento che comunica in modo accessibile e inclusivo e collabora con importanti realtà locali. Ci auguriamo che il pubblico possa apprezzare questo regalo giocoso e ringraziamo il Museo Chiossone che ancora una volta ci apre le porte e sposa il nostro progetto come già nel 2021.”

Al termine della performance, il pubblico avrà la possibilità di interagire con gli artisti grazie a un confronto diretto sul modello degli incontri col pubblico in uso nei teatri di tutto il mondo. Un momento di scoperta e formazione utile a tutti.

L’ingresso è gratuito fino a esaurimento posti. Info all'email: info@operland.it