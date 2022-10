Concerto a cura dell'Associazione OperaLand in occasione del World Opera Day

L'Associazione Culturale OperaLand, insieme al Comune di Genova e al Rotary Club, in occasione del World Opera Day - Giornata Mondiale dell'Opera, organizza martedì 25 ottobre un concerto-spettacolo dedicato ai giovani che si terrà al Teatro Stradanuova di Genova.

Per la regia di Gualtiero Ristori e la direzione aristica di Fabiola Di Blasi, con le musiche di Rossi, Donizetti e Rossini si esibiranno il soprano Linda Campanella e il baritono Matteo Peirone, al pianoforte Enrico Grillotti. Parteciperanno Alessandro Bianchi, Francesca Carossino, Stella Kumanaku, Aurora Piazza e Sreyneth Pittaluga (Liceo Coreutico Gobetti)

OperaLand

Associazione culturale senza scopo di lucro, nasce nel 2017 da un’idea di Fabiola Di Blasi e Luca Baracchini e cura due edizioni del progetto omonimo in collaborazione con il Teatro Carlo Felice di Genova. Con le sue attività, OperaLand porta l’opera a Scuola e la scuola all’Opera con particolare attenzione al tema dei mestieri dello spettacolo che concorrono alla realizzazione del prodotto finale da offrire al pubblico. Nel promuovere iniziative per i giovani, OperaLand collabora con importanti realtà come Teatro Carlo Felice, Accademia Ligustica di Belle Arti, Liceo coreutico Gobetti, Biblioteca internazionale per ragazzi De Amicis, Associazione OperaOpera, SempreVerdi Festival, Tg dei ragazzi, OperaLife e Istituto Chiossone per non vedenti.

Nel 2020, grazie al bando "Genova città dei Festival" istituito dal Comune, nasce "OperaLand - Genoa opera Festival for kids" che si rivolge a un pubblico più ampio grazie al servizio streaming. L’Associazione, nata con l'obiettivo principale di divulgare la cultura del teatro e della musica tra le nuove generazioni, si sta oggi evolvendo in un più ampio contenitore di idee, progetti, informazione, formazione e intrattenimento sempre comunicando in modo accessibile e inclusivo.