“Opera pop – lirica raccontata ad arte”: il Gimyf al Porto Antico

"Opera Pop, Lirica raccontata ad Arte" è lo spettacolo del Gimyf per chi non ha mai visto l’Opera e per chi, invece, se n’è innamorato al primo ascolto. Appuntamento sabato 31 luglio in Piazza delle Feste, al Porto Antico. Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti.

Anche l’autore e conduttore di questa serata, Luigi Orfeo, attore e regista, da quando ha incontrato l’Opera ne ha fatto una ragione di vita.

Durante lo spettacolo Orfeo accompagna gli ascoltatori in teatro e, fra aneddoti e curiosità, racconta le storie dei più celebri melodrammi, fatte di intrecci romantici e gelosie funeste, di avvincenti duelli e fughe rocambolesche.

Ci sono tante arie d’opera che sono diventate di inconscio collettivo, anche tra chi non conosce niente di lirica, opere che sono entrate a far parte dell’inconscio collettivo, grazie alla storia, alla pubblicità, al cinema e al teatro. Ma che storie ci sono dietro queste arie famose? Perchè sono diventate così celebri? Cosa raccontano? Quali trame si nascondono dietro ai brani di cui conosciamo solo la melodia?

Luigi Orfeo, regista autore ed attore, trascinerà il pubblico in un viaggio divertentissimo ed emozionante tra le arie più famose della storia dell’opera, legate tra loro da una grande domanda: perchè ascoltare ancora l’Opera oggi?

Le risposte saranno sorprendenti, così come la magia di una serata unica passata ad amare il patrimonio artistico italiano più esportato nel mondo.

Artisti saranno:

Luigi Orfeo: Attore e regista

Fabio Armiliato: Tenore

Irene Celle: Soprano

Giada Venturini: Mezzo soprano

Ragaa Eldin: Tenore

Enkhbat Nyamdorj: Baritono

Anastassiya Kozhukharova: Soprano

Roberto Mingarini: Pianista

