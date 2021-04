Il tennis riprende dopo il lockdown con l'Open di Primavera a Pegli

A partire da venerdì 23 aprile e arrivando fino a domenica 2 maggio il grande tennis ligure scende in campo e lo fa sulla sua superficie più naturale: la terra rossa.

Il Tennis Club Pegli - presieduto dal neoeletto Andrea Arena - a più di un anno dal lockdown che ha bloccato Genova, l’Italia e il mondo intero costringendo lo Sport ha uno stop forzato, porta in scena l’Open di Primavera dando il via alla stagione sportiva 2021.

Sono 260 gli atleti, tenniste e tennisti, che hanno deciso di iscriversi al primo importante torneo della stagione che mette in palio un montepremi da 800 euro.

Alessandro Cappellini (2.3) in forza al Park Tennis e Chiara Bordo (2.3) del Quanta Club Milano sono solo due dei grandi nomi che, da ogni parte d’Italia, raggiungeranno i campi di Pegli per sfidarsi sulla terra rossa del ponente genovese.

«Abbiamo raggiunto 260 iscritti, sono numeri da record», spiega il Presidente del Tennis Club Pegli Andrea Arena.

È un grande segnale per tutto lo sport, non solo per il tennis.

«La mia idea di presidente è proprio questa - prosegue il presidente Arena - Il tennis deve tornare a essere un esempio e deve essere vissuto nei circoli. La visione sociale è necessaria. Lo spirito del circolo deve tornare a essere quello di qualche anno fa. La mia idea, e quella del consiglio, è quella di riportare i soci a vivere i circoli».

L’Open di Primavera, in programma da domani, è solo l’antipasto di una grande stagione per il tennis ligure e italiano. Tra fine giugno e inizio luglio prenderà il via l’Open di Pegli, con un montepremi di 6 mila.

«È motivo di orgoglio non solo perché si tratta di uno dei premi più alti in Liguria - conclude il Presidente Andrea Arena - bensì perché vedremo un altissimo livello sportivo che porterà grandi campioni a Genova insieme con importanti iniziative al di fuori del campo».

