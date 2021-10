"Open" con le coreografie di Daniel Ezralow al Politeama Genovese

Coreografie ingegnose, straordinaria tempistica ed eccellenza tecnica; mondo infinito di contaminazioni, somatiche, stilistiche e tecnologiche, dando vita ad una miscela esplosiva di fantasia, sorpresa, divertimento, leggerezza e agilità. Tutto questo è "Open", al Politeama Genovese il 17 novembre 2021.

Un patchwork di piccole storie con numeri ad effetto, multimedialità, ironia e umorismo, all’insegna del più puro entertainment, uno spettacolare inno alla libertà creativa, al ciclo della vita e alla rivisitazione dei successi creati dal geniale coreografo e ballerino statunitense.

"I motivi per cui ho deciso di chiamare lo spettacolo Open sono diversi: aperti possono essere il cuore, la mente, gli occhi, una finestra… Open per me vuol dire aperto al mondo e agli altri. La vita è spesso pesante, ma abbiamo tanta energia positiva che aiuta a risolvere i problemi. Il titolo fa riferimento a questo, è un’apertura culturale ma anche stilistica. A me piace mescolare" spiega Daniel Ezralow sul sito del Politeama.

Attendere un istante: stiamo caricando la mappa del posto...