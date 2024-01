Open day all'Istituto scolastico “Contubernio D’Albertis”

L’Istituto Scolastico Paritario “Contubernio D’Albertis” (fondato nel 1863; telefono: 010 503306) come ogni anno, organizza, con il patrocinio del Municipio Bassa Val Bisagno, l’Open Day della Scuola rivolto a tutti i genitori con bambini fra 1 e 14 anni che risiedono nel Municipio della Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi) e nei quartieri vicini (Foce, S. Martino, Centro, Castelletto, Manin).

L’Open Day si terrà sabato 20 gennaio (9:30-16:30), nei locali della scuola in via Amarena 11 (sopra piazza Solari – San Fruttuoso) con possibilità di parcheggio interno; saranno presenti, a disposizione dei genitori per visitare la scuola, per informazioni e per iscrizioni al prossimo anno scolastico 2024/2025, le Educatrici delle sezioni Nido/Primavera (fascia 0/3 anni), le maestre della scuola materna (fascia 3/6 anni) ed elementare e i professori della scuola media.

In programma al mattino e al pomeriggio - per i bambini - laboratori ludico-artistici e di riciclo, laboratorio di lettura/favole/racconti per i più piccoli, laboratori di inglese con le maestre Federica, Sara, Ilaria, Elisa, Mary e Gillian, laboratorio di robotica con utilizzo del Robot MTiny insieme agli insegnanti di scuola di robotica, torneo di scacchi, trucca-bimbi, animazione, giochi, Contupesto, lezioni di prova di rugby-tots e atletica, informazioni e possibilità di chiedere notizie e consigli alle mamme di bambini che già frequentano la Scuola Contubernio.

A partire dalle 10:30 il Dott. Alberto Ferrando, pediatra, risponderà alle domande e ai dubbi dei genitori e spiegherà la manovra anti-soffocamento/disostruzione. Infine una bella sorpresa per gli amanti della musica: prova di batteria per i bambini interessati o per gioco con il batterista Paolo Bottiglieri. Alle ore 12, per bambini e genitori, uno speciale buffet offerto dalla Scuola Contubernio con insalata russa, tramezzini, pizza e focaccia.

Nel corso della giornata verranno presentate alle famiglie le offerte formative per tutti i gradi scolastici (dall’Asilo Nido – accreditato e convenzionato con il Comune di Genova – alla Sezione Primavera e alle Scuole Infanzia - Primaria e Secondaria di 1° Grado), le attività del Centro Estivo rivolte ai bambini dai 2 ai 14 anni e le attività sportive 2023/2024 (ginnastica ritmica, danza propedeutica, taekwondo, judo, atletica leggera, rugby-tots, scuola calcio).

Nel pomeriggio prosecuzione dei laboratori sino alle 16:30, un incontro di educazione alimentare - alle 14 - con la Dott.ssa Giulia Fusaro, biologa-nutrizionista dell’Istituto e, a seguire, merenda per tutti con pane e nutella. Possibilità di parcheggio interno. Autobus n. 84 e 381. Ingresso pedonale anche da via Ferretto (in fondo a via Donaver) e da via Savelli (sopra via G.B. D’Albertis e p.zza Solari).

Per informazioni telefonare al n. 010 503306 oppure scrivere alla mail: segreteriascuola@contuberniodalbertis.it. Info su Facebook alla pagina www.facebook.com/contubernio