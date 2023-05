La Scuola Comics apre le porte: open day per tutti i corsi di disegno, scrittura e digitale

Disegno, fotografia, scrittura. Ma anche visual design, animazione e concept art. La Scuola Internazionale Comics, accademia di Arti Figurative e Digitali nel cuore di Genova, apre le sue porte per far conoscere a tutti i corsi del nuovo anno accademico 2023-2024. Una giornata intera, sabato 13 maggio 2023 in via XX Settembre 42, per scoprire i programmi dei corsi – rivolti a tutti gli interessati sopra i 16 anni – che compongono i quattro dipartimenti: disegno, comunicazione, scrittura e digitale.

L’open day si rivela anche la giusta occasione per iscriversi al corso dei propri sogni, usufruendo dello sconto del 40 per cento sulla quota di iscrizione. Nel corso della giornata i docenti di tutti i corsi saranno a disposizione per i colloqui orientativi individuali, passaggio indispensabile per l’ammissione alla scuola. Per l’iscrizione ai corsi di disegno – fumetto, illustrazione e animazione – sarà necessario presentare un portfolio con una selezione dei propri elaborati più recenti.

Ecco il programma completo:

ore 10.30: graphic design, web design, scrittura creativa, concept art – blender, illustrazione

ore 11.30: sceneggiatura, illustrazione digitale, fumetto

ore 12.30: fotografia, colorazione digitale, visual design

ore 13.30: scrittura creativa, sceneggiatura, illustrazione digitale, illustrazione, gambe dev

ore 14.30: fumetto, graphic design, web design, animazione

I posti sono limitati e la prenotazione è obbligatoria, basterà compilare il form pubblicato sui canali social della Scuola Comics oppure contattare direttamente la segreteria al numero 010 0994870 o via e-mail genova@scuolacomics.it.