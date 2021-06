Open Day di ginecologia oncologica: le iniziative degli ospedali genovesi

Porte aperte in oltre 135 ospedali Bollini Rosa in tutta Italia, in occasione del H-Open Day di Ginecologia Oncologica, il 29 giugno 2021, promosso dalla Fondazione Onda.

Anche a Genova alcune strutture offrono servizi e iniziative appositi, ecco quali.

IRCCS Istituto Giannina Gaslini

Via Gerolamo Gaslini, 5

Genova

Tipologia di servizio: Esami

Data: 29/06/2021

Tipologia: PAP-TEST

Ulteriori Informazioni:

Orario mattina: 09:00 - 12:30

Luogo / Sede: Padiglione 10 - 3° piano - IRCCS Gaslini

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: 010 56362380

Note: Le prenotazioni potranno essere effettuate dal lunedi al venerdi dalle ore 8.30 alle ore 12.30

Ospedale Evangelico Internazionale Presidio di Voltri

Piazzale Giannasso, 4

Genova

Tipologia di servizio: Incontro virtuale aperto alla popolazione

Data: 29/06/2021

Titolo: Prevenzione e terapia dei tumori uterini

Ulteriori Informazioni: Il link a cui collegarsi sarà trasmesso via mail in seguito alla prenotazione da inviare a: eventi-adesione@ospedale-evangelico.it. Ulteriori informazioni su www.ospedale-evangelico.it

Orario pomeriggio: 12:00 - 14:00

Link per il collegamento: Il link sarà trasmesso via mail inviando l'adesione a: eventi-adesione@ospedale-evangelico.it

Prenotazione obbligatoria: Si

Numero di telefono / indirizzo e-mail a cui prenotarsi: eventi-adesione@ospedale-evangelico.it

Note: Il link a cui collegarsi sarà trasmesso via mail in seguito alla prenotazione da inviare a: eventi-adesione@ospedale-evangelico.it.

Ospedale Villa Scassi

Corso Scassi, 1

Genova

Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Data: 29/06/2021

Tipologia: Filo diretto con lo specialista

Ulteriori Informazioni: Gli specialisti della S.C. Ostetricia e Ginecologia Asl3, diretta dal dott. Gabriele Vallerino, saranno a disposizione martedì 29 giugno per un Filo diretto telefonico dalle 8 alle 14 al numero 010 849 2241 Nell'ambito della giornata sarà anche possibile porre quesiti via mail all'indirizzo di posta elettronica insalute@asl3.liguria.it. Gli esperti provvederanno a fornire una risposta nel più breve tempo possibile

Orario mattina: 08:00 - 14:00

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 010 849 2241

Prenotazione obbligatoria: No