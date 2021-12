Open day alla scuola Contubernio D’Albertis con piantumazione di dieci alberi

L’istituto scolastico paritario 'Contubernio D’Albertis', fondato nel 1863, organizza un ultimo Open Day prima delle vacanze natalizie, in presenza e nel pieno rispetto delle misure di prevenzione anti-covid, con possibilità di prenotazione telefonica al numero 010.503.306, possibile anche nella stessa mattinata di sabato.

Ultime iscrizioni possibili per l’anno scolastico 2022/2023. L’open day della Scuola è, come di consueto, rivolto a tutti i genitori con bambini da 1 anno a 14 anni che risiedono nel municipio della Bassa Val Bisagno (San Fruttuoso, Marassi, Quezzi) e nei quartieri vicini (Foce, San Martino, Borgoratti, Centro, Castelletto e Manin).

L’open day si terrà sabato 11 Dicembre dalle ore 9 alle 13 nei giardini esterni, nei terrazzi, nei piazzali e nei locali della scuola in via Amarena 11 (sopra piazza Solari a San Fruttuoso) con possibilità di parcheggio interno. Saranno presenti, a disposizione delle singole famiglie per visitare la scuola, per informazioni e per iscrizioni, le educatrici delle sezioni Nido/Primavera, le maestre della scuola materna ed elementare e i professori della scuola media. Per partecipare è necessario indossare i dispositivi di protezione individuale ed è obbligatorio esibire il green pass per accedere ai locali scolastici.

Nel corso della mattinata verranno anche messi a dimora dieci alberi (limoni, aranci, mandarini, ciliegi, noccioli, aceri) per sensibilizzare i bambini alle tematiche del verde e del rispetto della natura. Sarà possibile insieme alle maestre ammirare il presepe all’aperto, visitare i giardini e gli orti didattici e conoscere e “salutare”, insieme ai bambini, gli animali della piccola fattoria didattica della scuola (caprette, conigli, galline, tartarughe). Ci sarà anche uno stand di presentazione delle attività sportive, riprese all’inizio del corrente anno scolastico (ginnastica ritmica, taekwondo, atletica leggera, rugbytots, calcio, danza, hip-hop e video-dance con 5678 Studio) e dei laboratori di robotica, scienze, teatro, musica.

La scuola si trova in via Amarena 11, è raggiungibile in auto ed è presente un parcheggio interno, con i mezzi pubblici è invece servita dagli autobus numero 84 e 381. Ingresso pedonale anche da Via Ferretto (in fondo a Via Donaver) e da Via Savelli (sopra Via G.B. D’Albertis e Piazza Solari). Per informazioni e prenotazioni per la visita alla scuola è possibile telefonare al numero 010.503.306 oppure scrivere alla mail segreteriascuola@contuberniodalbertis.it.