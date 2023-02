Open day al centro servizi educativi: "ABAcadabra"

Il Centro servizi educativi "Abacadabra" organizzerà l’Open day sabato 25 febbraio 2023 dalle ore 15.30 presso lo stabile del Don Bosco di Genova Via Pietro Cristofoli 68 Genova.

L'evento sarà strutturato così:

ore 15:30 laboratori per bambini e animazione

ore 16:30 chi siamo e presentazione dei servizi

ore 17:30 aperitivo per i grandi e merenda per i piccoli.

Nel corso dell'evento sarà presente Gioele DIX.

La partecipazione è libera