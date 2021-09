"Open - La mia storia" di Andre Agassi al teatro Modena

«Odio il tennis, lo odio con tutto il cuore, eppure continuo a giocare. Perché non ho scelta. Continuo a implorarmi di smettere e continuo a giocare, e questo divario, questo conflitto, tra ciò che voglio e ciò che effettivamente faccio mi appare l’essenza della mia vita…». Sono parole di Andre Agassi, star mondiale del tennis, scritte nella autobiografia "Open", pubblicata nel 2009: un libro che è diventato un best seller e che si svela come un romanzo di formazione di grandissima profondità. Da qui è partita la compagnia Invisibile Kollettivo, per raccontare con il proprio personalissimo stile, il percorso faticoso e avvincente di Agassi. Lo spettacolo va in scena al teatro Modena il 19 e 20 gennaio 2022.

E lo spettacolo porta in scena il viaggio del noto tennista, mostrando come abbia voluto sistematicamente abbandonare le “maschere” a lui attribuite, prima dalla famiglia, poi dai fans e dallo star system internazionale. Il padre ossessivo e brutale che lo vuole numero uno al mondo, gli allenamenti disumani, sono il risvolto cupo e doloroso di una “favola contemporanea” di un bambino che doveva incarnare il sogno americano e invece è stato travolto da un destino che non voleva.

Lo spettacolo, allora, segue i grandi capitoli di questo viaggio: il rapporto con il padre, l’incontro con l’allenatore Nick Bollettieri, le prime crisi, la caduta dei capelli, gli avversari storici come Pete Sampras, i primi successi negli anni Novanta e quelli clamorosi dei primi anni Duemila, fino al ritiro nel 2006. Al suo attivo la medaglia d’oro alle Olimpiadi del 1996, 3 Coppa Davis, 60 titoli della ATP, 8 grandi tornei dello Slam, guadagni calcolati in oltre trenta milioni e in 150 milioni di dollari per sponsorizzazioni varie. Eppure, dietro questo scintillante successo, vi è la storia di un uomo e delle sue paure. Delle sue grandi crisi e del meraviglioso riscatto.

