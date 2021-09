Sulle Onde della Musica: spettacolo di canzoni e teatro

Doppio concerto il 9 ottobre 2021, il primo alle 16.30 ed il secondo alle 21, dove sarà protagonista la CoMpagnia Musicale e teatrale “Zèna Singers” nello spettacolo “Sulle onde della musica”. L’appuntamento è fissato per sabato 9 ottobre al teatro “Stradanuova”, situato nel cuore di Genova, nella centralissima via Garibaldi a Palazzo Rosso.

I “Zéna Singers” non hanno certo bisogno di presentazioni. Questa storica band si è costituita nel 2017 dall’unione di 5 musicisti con alle spalle una lunga carriera artistica; con il tempo ad essi si associano 4 attori.

Il gruppo è capitanato dal tastierista e cantante Elio Giuliani, ed è composto da Luciano Barbarotta (Tastiera e tromba), Luciano Minetti (Batteria), Luigi Picardi (Chitarra Elettrica), Stefano Olivieri (Basso) e dagli attori Flavia Pareto, Cristina Golisano, Andrea Tobia e Tanny Tacchi, mentre il tecnico del suono è Claudio Giannoni.

I ZS riescono ad interpretare con emozione e raffinatezza le più belle canzoni dei cantautori italiani che hanno avuto a che fare con la città di Genova; da Bindi a a de Andrè, per proseguire con Fossati, Endrigo, Lauzi, Paoli e Tenco, non trascurando comunque altri mostri sacri italiani come ad esempio Lucio Dalla.

“Il nostro spettacolo – spiega Elio Giuliani – è caratterizzato da un’alternanza di canzoni precedute dalla recitazione di monologhi e brevi sketch teatrali inediti, che raccontano la storia di ciascun cantautore portando sul palcoscenico il presente attraverso le canzoni del passato; noi abbiamo cercato umilmente di vestire le canzoni con un abito leggermente più moderno, facendo in modo che la poesia contenuta in queste canzoni potesse incontrarsi con il Rock, il Blues ed il Jazz”.

Gli Zéna Singers in questi quattro anni di attività – uno perso purtroppo per il Covid 19 – hanno all’attivo oltre 60 concerti nei teatri di Genova e del Nord Italia; spesso collaborano con Associazioni, ONLUS e RSA per concerti finalizzati alla raccolta benefica.

“Siamo convinti – spiegano i componenti del gruppo – che mostrare solidarietà verso gli altri vuol dire partecipare ai problemi di chi fa parte della nostra comunità e in senso più ampio, significa sentire un legame affettivo altruistico che ci unisce ai nostri simili. Come indicato dalla nostra costituzione “la solidarietà è un dovere dell’uomo”.

L’ingresso è fissato per 10 euro.

Per i due concerti di sabato 9 ottobre, i biglietti sono acquistabili on line all’indirizzo https://toptix1.mioticket.it/teatrostradanuova/

La biglietteria del teatro Stradanuova sarà a disposizione per l'acquisto dei biglietti il giorno stesso dello spettacolo dalle ore 15:00 in poi. Informazioni si possono avere ai numeri 331.6149450 e 333.6390910.

