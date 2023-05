Arriva ad Arenzano “Onda Visione”, evento di surf gratuito, cibo e musica

Sabato 6 maggio, presso la società sportiva “La Secca” di Arenzano si svolgerà l'evento gratuito “Onda Visione - All day long”. Si tratta di un'incredibile occasione per avvicinare il pubblico agli sport da tavola; un open day di surf, sup e skate, aperto a tutti. Dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18 ci saranno classi aperte e gratuite per vivere un primo approccio teorico e pratico alla tavola.

Feeldamusicbros curerà il ritmo di tutta la giornata, in particolare la sera, dalle 21 alle 24, porterà in scena uno spettacolo live con ottima musica afro/funk/house rigorosamente in vinile accompagnata da proiezioni sul surf. Sulle terrazza della sede de La Secca non mancherà il punto ristoro organizzato da Cafè de Mar di Cogoleto che proporrà panini vegetariani con prodotti locali, carne selezionata dalla Macelleria Drin di Arenzano e pane del Panificio Zena. Il tutto rinfrescato dalle bollicine delle birre artigianali del Birrificio Altavia.

Arricchisce la giornata l'esposizione di tavole da surf dello shaper locale Este di Mare. La sua arte condensa nelle sue opere anni di onde e viaggi per il mondo. Così come le opere di Victor Caiche, disegnatore e pittore surfero che esprime la sua passione per il mare in quadri di ispirazione oceanica.

“Soul Rebel” è la videoproiezione che dà a tutti appuntamento alle 20:30. Venticinque minuti per un documentario indipendente, realizzato dal surfer locale Riccardo Garaventa. Attraverso le voci dei protagonisti e immagini sorprendenti, Garaventa racconta la storia dello spot di Arenzano.

La storia

"La società sportiva La Secca ha come obiettivo promuovere lo sport e il benessere sul territorio, e al contempo creare eventi volti alla tutela e al rispetto dell'ambiente costiero e marino - racconta Luca Guglielmino, presidente dell’associazione - con Onda Visione ci aspettiamo di far conoscere la nostra realtà e il surf a più persone possibili".

“È l’occasione per promuovere con contenuti di qualità il territorio e le sue risorse con piglio creativo e contemporaneo” dice Sinue Valle, direttore creativo di Sinestesie APS la realtà che ha lanciato la proposta e cura il programma artistico della giornata.

Come arrivare?

La Secca è raggiungibile a piedi in pochi minuti partendo dalla passeggiata del porticciolo di Arenzano oppure comodamente in macchina, parcheggiando dal campo sportivo Nazario Gambino.

- Al porticciolo di Arenzano è possibile anche noleggiare le biciclette presso Rent A Bike Arenzano.

- Sulle instagram @sinestesie00 e @laseccaarenzano trovate aggiornamenti sul programma.

- Per le attività con gli istruttori, gli orari delle sessioni saranno definiti durante la giornata stessa, i visitatori potranno coordinarsi sul momento, in base alle affluenze.