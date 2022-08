“Ombre di Jazz 2022”, tre giorni di musica e laboratori per le vie di Bogliasco

Ritorna a Bogliasco il festival musicale “Ombre di Jazz 2022”: si svolgerà da venerdì 26 a domenica 28 agosto in diversi luoghi del borgo marinaro del Golfo Paradiso con laboratori dedicati ai musicisti di qualsiasi livello, concerti e aperijazz nella piazza principale, un tour musicale a staffetta nei locali del paese. Voci e strumenti di alcuni artisti bogliaschini noti a livello internazionale e diverse presenze note tra gli amanti del jazz rendono la tre giorni un appuntamento unico e imperdibile. Tutti gli eventi sono gratuiti.

È la quarta edizione del festival, iniziato nel 2019 e dedicato alla memoria di Federica Tassinari, la cantante jazz famosa in tutto il mondo di origini bogliaschine prematuramente scomparsa nel 2018. L’evento è organizzato da Proloco Bogliasco con il sostegno del Comune di Bogliasco, di Just Peruzzi, del ristorante pizzeria Da Berto, del bar l'Approdo, sotto la direzione artistica di Luca Falomi e l’organizzazione di Maria Grazia Bisio.

Per tutta la durata del festival si terrà un laboratorio musicale d’improvvisazione per ragazzi dai 12 anni in su aperto a tutti gli strumenti e a tutte le età con i docenti Tina Omerzo e Riccardo Barbera. Alla fine del laboratorio, domenica sera, concerto in piazza dei partecipanti.

Programma

Venerdì 26 è il giorno della “Maratona Jazz” tra i locali del paese con 11 concerti dall'aperitivo in poi: alle 18 suonano i “Double Double” allo Stella Maris (Club Nautico), alle 18:30 i “Linea Duo” al Bistrotto, alle 19:30 i “Linea Incontro” presso La Cantina, alle 19:30 e alle 21 i “Maryland Trio” + jam session presso L'Approdo, e ancora sempre alle 19:30 e alle 21 “Ouroboros Duo” si esibirà da Just Peruzzi. Non finisce qui: alle 20 e alle 22 “Uke Sax” al ristorante Da Berto (camping Genova Est), alle 20 “Mati - De Marco Duo” da Fren Sushi Lab, alle 20:30 “Sob o mesmo ceu” ai Bagni La Caletta, alle 20:30 “Torterolo – Congiu Duo” al Vagabondo e alla stessa ora anche “Barella – Valente Duo” presso il ristorante Il Tipico a San Bernardo. Alle 21:30 “Ogliastro – Cosso Duo” presso Maa Beach.

Sabato 27 agosto è la serata del grande concerto jazz in piazza XXVI Aprile: apre il trio locale folk delle “Wildwood Flowers”, alle 21:30 concerto dei “Cluster” con Letizia Poltini, Liwen Magnatta, Nicola Nastos, Erik Bosio, Lorenzo Subrizi. I Cluster sono un gruppo vocale a cappella genovese fondato nel 2005. Divenuti noti con la loro partecipazione a X-Factor 2008, hanno calcato i palchi di tutta Italia (tra cui Umbria Jazz) e nel mondo, hanno all'attivo 4 dischi e un EP. Hanno collaborato, tra gli altri, con Morgan, Mengoni, Fiorello. L'evento è a ingresso gratuito.

Domenica 28 agosto l'ultima serata inizia con l'aperijazz: street food dalle ore 19 in piazza XVII Aprile prima del concerto degli allievi del workshop diretti da Tina Omerzo e Riccardo Barbera, previsto alle ore 19:30. Alle 21:30 il gran finale con il concerto dei “Motus Laevus” con Tina Omerzo, Edmondo Romano, Luca Falomi, Olmo Andres Manzano Anorve. Il concerto è a ingresso gratuito.