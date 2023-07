“Piero è passato di qui”, l'omaggio a Piero Ciampi nello spettacolo di teatro canzone di Chiara Riondino e Alessia Arena

Sabato 22 luglio alle ore 17:30 in Piazza Don Gallo, Chiara Riondino e Alessia Arena sono le protagoniste di “Piero è passato di qui”, uno spettacolo a metà strada tra teatro canzone e concerto, organizzato nell’ambito della rassegna “EXTRAMUSICA. PAROLE E CANZONI - Musica e teatro in “Campo”, a cura di viadelcampo29rosso, con il sostegno del Comune di Genova.

Come in un percorso narrativo-musicale, quasi ad immaginare di sfogliare le pagine di un romanzo, si snodano le canzoni di Piero Ciampi, il cantautore e poeta livornese legato agli amici della “scuola genovese” e che vede lo spazio-museo viadelcampo29rosso quale una delle sedi del Premio Ciampi Città di Livorno.

Le canzoni che saranno eseguite affrontano temi a lui cari quali il vino, il gioco, l’amore, il rapporto con gli affetti più stretti, il suo modo di stare al mondo. Il passaggio da una canzone all’altra è accompagnato da testi poetici dello stesso autore e da monologhi.

Sul palco le due artiste toscane dalle differenti vocalità, si alternano e si completano su di un tappeto musicale con effetti sonori che rimandano direttamente al teatro canzone.

L’album Piero è passato di qui (Materiali sonori) ha ricevuto uno speciale riconoscimento in occasione del Premio Piero Ciampi Città di Livorno 2022.

INGRESSO LIBERO

Per informazioni

tel.010.2474064

Evento FB https://fb.me/e/11UZPpsFQ

BIOGRAFIE

Alessia Arena (voce), interprete di musica d'autore, in tutto ciò che fa non dimentica mai le sue origini musicali nella musica barocca. Un giorno, in una Berlino molto piovosa, si è poi innamorata dell'Atelier für physisches Theater. Oggi narra e canta storie, siano quella dell'indomita cantastorie Rosa Balistreri in A Piedi Nudi o della poetessa Alda Merini in Alda Canta Ancora o le memorie degli anziani nelle RSA in Io sono Chi.

Chiara Riondino (voce e chitarra), cantautrice lontana, per scelta e per destino, dai circuiti discografici e televisivi. Tra le molteplici presenze di palco ama ricordare una Rassegna del Premio Tenco, La Buona novella (dal 2001 al 2018), il Teatro Berliner di Brecht, il Piccolo teatro di Milano (con Lo Stallo di Alessandro Luporini, teatro canzone). Con il fratello David Riondino ha fatto parte del “Collettivo Victor Jara”.

LA RASSEGNA

Viadelcampo29rosso è il fulcro di iniziative e di eventi anche sul territorio di cui funge da naturale presidio culturale e sociale nel cuore della “Città Vecchia” e che offre ai Genovesi e ai numerosi turisti che lo visitano, una full immersion nel Centro Storico della Superba culturalmente ricco di arte e storia che sono risorse uniche per la città.

Il festival “Extra Musica. Parole e canzoni - Musica e teatro in "Campo" è organizzato da Solidarietà e Lavoro Società Cooperativa sociale ONLUS con il sostegno del Comune di Genova e si svolge nel Sestiere di Prè, dove ha sede viadelcampo29rosso, che aderisce al Patto di Sussidiarietà del Centro Storico. Si ringrazia per il supporto logistico e la collaborazione Confcommercio Genova, CIV Banchi, L’Associazione Via del Campo e Caruggi e La Comunità di San Benedetto al Porto. Sponsor dell'iniziativa "Genova Città dei Festival": Gruppo Iren, Coop Liguria